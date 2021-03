EEUU | Arrestan en Florida a un «peligroso supremacista blanco»

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron en Florida a un «peligroso supremacista blanco» y solicitaron este miércoles a una corte federal mantenerlo en prisión mientras enfrenta juicio por porte ilegal de armas.

Paul Miller, de 32 años y muy activo en redes sociales, fue arrestado el martes en su vivienda de Fort Lauderdale por el Buró Federal de Investigaciones y se presentó este miércoles en corte.

El supremacista, que venía siendo seguido por la Liga Anti-Difamación, está acusado de «posesión de un arma siendo un delincuente convicto» y enfrenta una pena máxima de diez años si es hallado culpable, según los documentos judiciales.

La jueza Lurana Snow fijó una audiencia de fianza para el próximo viernes.

Por su parte, el fiscal federal Kiran Bhat solicitó a la jueza mantener detenido a Miller antes del juicio, alegando que es un peligro para la comunidad.

Después del arresto, la ADL, una organización no gubernamental, señaló en Twitter que su Centro de Extremismo había identificado a Miller como «un supremacista blanco volátil y acelerador» y que desde hace varios meses compartió esa información con los agentes federales.

Several months ago, ADL’s Center on Extremism identified Paul Miller as a volatile white supremacist-accelerationist. COE tracked him to Fort Lauderdale and shared significant intelligence with federal law enforcement before today’s arrest. https://t.co/aH6nCYPVNR

— ADL (@ADL) March 2, 2021