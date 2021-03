EEUU | El Seguro Social y OIG celebran el segundo aniversario del Día de «Combatir el Fraude»

La Administración del Seguro Social y la Oficina del Inspector General unen fuerzas otra vez para concientizar al público sobre los fraudes de estafas en contra del Seguro Social, este 4 de marzo, segundo aniversario del Día de «Combatir el Fraude».

Los fraudes en contra del Seguro Social, en los que los estafadores engañan a las víctimas para que hagan pagos en efectivo o con tarjetas de regalo para solucionar supuestos problemas con su número de Seguro Social o para evitar el arresto, son el tipo #1 de estafas en contra del gobierno reportadas a la Comisión Federal de Comercio y al Seguro Social.

El Seguro Social lleva a cabo esfuerzos coordinados para combatir este problema, incluso colabora con otras agencias federales y estatales para identificar y perseguir a los estafadores, incrementa la difusión pública y la educación de empleados y del público, aumenta concientización a través de una campaña de mercadeo en las oficinas postales de todo el país, y mantiene un equipo de trabajo compuesto de personal del Seguro Social y la Oficina del Inspector General para maximizar los recursos y garantizar una respuesta consistente.

El Comisionado del Seguro Social Andrew Saul dijo: «Me preocupa profundamente que los delincuentes engañen a las personas y usen tácticas de miedo para obligar a las personas a proveer información personal o dinero.

Exhorto a todos a permanecer atentos, colgar el teléfono a estos estafadores y visitar oig.ssa.gov/español para informar cualquier intento de fraude».

Los estafadores son sofisticados y hay muchas variantes de este tipo de fraude. Por ejemplo, los estafadores pueden llamar o enviar un correo electrónico diciendo que son empleados del Seguro Social y que el número de Seguro Social de la persona está suspendido o fue usado para cometer un delito.

El identificador de llamadas puede estar adulterado para que parezca originarse de un número telefónico del gobierno. Los estafadores pueden enviar mensajes de texto o correos electrónicos con documentos falsos en un intento de obligar a las personas a cumplir con sus demandas.

En recientes casos de fraude, los estafadores incluso usan los nombres verdaderos de los empleados del Seguro Social y de la Oficina del Inspector General, y envían fotografías de credenciales de identificación del gobierno que son falsas.

El Seguro Social nunca le dirá que su número de Seguro Social fue suspendido, no se comunicará con usted para demandar un pago inmediato, no lo amenazará con arrestarlo, no solicitará por teléfono sus números de tarjeta de crédito o débito, no pedirá tarjetas de regalo o dinero en efectivo, ni prometerá una aprobación o aumento de beneficios a cambio de información o dinero.

La Inspector General Gail S. Ennis dijo: «Trabajamos con el Departamento de Justicia y las agencias de orden público a través de los EE. UU. para combatir los fraudes de estafas en contra del Seguro Social—pero nuestra mejor herramienta en esta lucha siempre será la concientización. Quiero agradecer a las muchas agencias y organizaciones que se unieron a nuestros esfuerzos este año para pedir a las personas que cuelguen el teléfono a las llamadas sospechosas, y hablen con sus familiares y amigos sobre las estafas por teléfono».

Los eventos de hoy incluyen:

1 p.m. hora del este: @SocialSecurity y @TheSSAOIG participan en #OjoConLasEstafas en español en Twitter patrocinado por @USAgovespanol.

3 p.m. hora del este: @SocialSecurity y @TheSSAOIG participan en #SlamTheSlamChat en Twitter patrocinado por @USAgov.

7 p.m. hora del este: Facebook Live con la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, y la División del Consumidor & Educación sobre Negocios de la Comisión Federal de Comercio.

Los empleados del Seguro Social ocasionalmente se comunican por teléfono, con aquellas personas que tienen trámites pendientes con la agencia.

Por lo general, el Seguro Social llama a las personas que recientemente solicitaron un beneficio de Seguro Social, a alguien que está recibiendo pagos y requiere una actualización de su registro, o a una persona que solicitó una llamada telefónica del Seguro Social.

En la mayoría de los casos, si hay un problema con el número de Seguro Social o el registro de la persona, el Seguro Social enviará una carta.

Para informarse mejor, por favor visite www.socialsecurity.gov/antifraudfacts/