España | Miley Cyrus inicia un reto y hasta Backstreet Boys se ha unido a él

Miley Cyrus está muy activa en las redes sociales últimamente. La artista sube lo que le da la gana, dejando a sus fans fascinados con su manera de actuar y de utilizar las redes. Tanto es así, que la artista ha viralizado uno de los retos que ha iniciado en su cuenta de Instagram, un movimiento que han seguido hasta los Backstreet Boys.

Este reto ha surgido a raíz del pasado de Miley Cyrus. Cuando la artista abandonó Disney Channel, tenía un perfil de Twitter algo conflictivo, con el que generó varias polémicas.

En esa época, Miley se reveló contra todo lo que había sido hasta entonces. Por ello, comenzó a postear videos en los que aparecía bebiendo o fumando, algo que rompía con su imagen de “chica Disney”. De esta manera, llegó el año 2013: el año que lanzó ‘Bangerz’, un trabajo discográfico que fue un antes y un después en su carrera.

Para recordar aquella etapa, Miley Cyrus ha publicado en su cuenta de Instagram un recopilatorio, con el texto: “You just had to be there” (simplemente tuviste que estar ahí). Es decir, que si no lo viviste en directo, no entenderás esas imágenes.

Este reto ha sido viralizado en las redes, y seguido por miles de personas. Unos de los primeros en reaccionar han sido los Backstreet Boys. El mítico grupo que causó furor en los 90, replicó el reto creado por Miley, publicando una serie de imágenes de su pasado, acompañadas del mismo texto que escribió ella.

De esta manera, una vez más Miley Cyrus ha vuelto a demostrar su influencia en las redes sociales, publicando un reto sin ninguna pretensión y consiguiendo que se convierta en uno de los más virales de la semana.