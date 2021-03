“Estamos dando garantías” para que haya confianza y el venezolano regrese al centro electoral: José G. Correa

El diputado a la AN/6D y segundo vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, José Gregorio Correa, aseguró este jueves que “estamos dando garantías” para que haya confianza y el venezolano “regrese” al centro electoral con la elección de los nuevos rectores del CNE, y reiteró que quedarse en casa “no soluciona nada”.

“Queremos confianza electoral. Hoy asistieron un grupo de venezolanos a la primera entrevista de los 4 días que están previsto y puedo decir que hay un nivel altísimo de aspirantes, todos tienen un nivel por encima incluso, y eso ayuda en la confianza electoral que se construye desde ahí y que todos podamos regresar al voto. Creo que vamos a lograr que una gran parte de los venezolanos que no acudieron al centro electoral en diciembre pueda ahora acudir porque le estamos dando garantías para que vayan a un proceso limpio, transparente, de confianza, y que haya confianza electoral para elegir a alcaldes y gobernadores, y eso será muy útil para la democracia venezolana”, afirmó Correa en un video compartido en Twitter por el periodista Alejandro Castillo.

En torno a la abstención, el parlamentario insistió en que “cada vez son menos las viudas del fracaso, las viudas que llamaron a la abstención, a la invasión, al golpe de Estado cada día están más solos, porque la sociedad entendió que en la manera en que el venezolano participe en el centro electoral y que pueda elegir a alcaldes, a gobernadores o diputados, eso fortalece la democracia. Quedarse en la casa no soluciona nada, lo que ocurrió el 6 de diciembre no sirvió para nada”.

“Hoy desde esta AN estamos dando garantías para llenar ese tanque de la confianza electoral. Habrá que tomar medidas necesarias de protección en torno al Covid y su variante, pero eso no será impedimento para que no podamos ejercer el voto de manera eficiente, transparente y eficaz para tener una mejor democracia. Creo que no son mega elecciones, solo son de alcaldes y gobernadores, mega elecciones seria si incluyera todas”, concluyó Correa.

AN/6D entrevista aspirantes a rectores del CNE desde este jueves y ratifican nuevo Poder Electoral en abril



El Comité de Postulaciones Electorales de la AN/6D entrevistará a los aspirantes a rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde este jueves hasta el próximo martes, informó en Twitter la periodista Yiseth Cabrera.

La comunicadora agregó que la Comisión “ratifica que para el mes de abril tendremos nuevo Poder Electoral”.

“Ya ha habido algunos postulados que han sido retirados de la lista que continúa siendo evaluada. La causa del retiro es el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral con relación a requisitos para ser rector. Requisitos que están ahí tácitos, y que nosotros como Comité debemos hacer un trabajo técnico, jurídico y estamos adelantando de forma objetiva”, indicó el parlamentario oficialista Giuseppe Alessandrello.

De la lista de 114 postulados, “ya hay algunos que han sido excluidos de la lista que continúa siendo evaluada básicamente a lo que establece la ley en el artículo 296 de la Constitución y el artículo 9 del Poder Electoral”.

“El jueves 4 del presente mes, viernes 5 y el lunes 8 convocaremos a través de la comunicación personal con cada uno de los postulados para entrevistas que se llevarán a cabo en la esquina Pajaritos, en el edificio del museo boliviano. Estas entrevistas iniciarán a las 8 am y finalizarán a las 12 del mediodía, esto como parte del proceso de evaluación”, concluyó Alessandrello.

El jueves pasado, el presidente de la AN/6D, Jorge Rodríguez, hizo énfasis en que “este año 2021 vamos a escoger alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Es importante que avancemos. No hay obstáculos”.