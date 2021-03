Adriana Azzi: Horóscopo del 4 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 4 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Querer.

Número de suerte: 211

Algo personal que se soluciona. Te llega una nueva relación. Mudanzas o cambios en tu casa que serán importante y trae buenas energías. Inicias unos estudios. Solucionas un problema de inscripción de un niño. La rueda de la fortuna te acompaña. Algo con la familia que se aclara o sale a la luz.

Trabajo: Se te aprueba un crédito. No gastes más de lo que tienes. Nuevas opciones en cambios laborales.

Salud: Hacer chequeo.

Amor: Algo con un mensaje que recibes de una persona que te gusta. Logras lo que quieres en un grupo. .

Parejas: Le das la espalda a amoríos extramaritales. Alguien te ayudara con una reconciliación.

Solteros: Tendrás un enfrentamiento ten cuidado. Nuevos detalles en tu casa con tu hijo. Nuevas ideas.

Mujer: Asistes a sitio de consultas astrológicas o algo relacionado. Tendrás buenas energías y todo sale bien.

Hombre: Se activa el amor. Dinero que te cancelan. Debes tomar una decisión.

Consejo: Vences dificultades.

Tauro

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 210

Nuevas oportunidades para avanzar. Serás líder en un grupo. Algo que te ayuda en tu entorno. Terminas y comienzas una relación no puedes vivir así. Una persona muy negativa cerca de ti. Nuevas decisiones. Alguien cercano que no te conviene. Cuidado con conocido que te pone una trampa.

Trabajo: Busca el equilibrio. El dinero no solo te hace feliz. Las personas que trabajan contigo debes reconocer sus esfuerzos.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: La felicidad está dentro de ti. Descubres la verdadera cara de una persona que se te está acercando mucho.

Parejas: Inicias estudios de música éxitos y más éxito adelante no tengas el miedo si te cae te vuelves a levantar.

Solteros: inversión en construcción y o remodelaciones en tu hogar que debes vigilar más. Salida a heladería.

Mujer: Cuidado con comidas que te pueden intoxicar. Tendrás una atracción con un hombre cercano.

Hombre: Conversaciones que no se concretan. Sorpresa con embarazo. Tendrás que tomar una gran decisión en tu vida.

Consejo: Se alegre y optimista.

Géminis

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 281

Debes saber jugar con lo que haces. Ahorrar es una palabra mágica. Avance laboral. Cambios. Llegó tu momento aprovéchalo. Deseos de cambios. Una persona de signo de fuego que te ayuda. Ten cuidado con lo que dices. Buenas energías en esta semana. Hecho curioso en un espejo.

Trabajo: Si estás motivado (a) vencerás. Se puede todo obtendrás todo ya que el poder está en tus manos. Adelante.

Salud: Toma vitaminas.

Amor: Entrega, compromiso, convicción es lo que debes tener presente querido (a). Los retos son importantes.

Parejas: Deberá haber cambio en tu vida de pareja y forjar una nueva y no perder lo que tienes a tu lado.

Solteros: Nuevas etapas pero debes liberar las cargas. Dar las responsabilidades a quien le corresponde.

Mujer: Asegúrate de hacer lo que tienes que hacer y si tienes dudas no te detengas sigue en tu lucha. Alguien a tu lado te ayuda.

Hombre: Al lado de tu pareja descubres que todo se puede y que el amor si existe. Con estabilidad cometes errores.

Consejo: Cumple con tus compromisos sociales.

Cancer

Palabra clave: Pensar.

Número de suerte: 060

Debes valorar lo que tienes a tu lado. Cambios que te favorecen en esta semana. Debes mantenerte pendiente de tu casa. Cambios y triunfos en todo lo de la economía mejora en tu casa. Cambios positivos. Deja el miedo para avanzar. Movimientos. No dejes que lo que es tuyo se vaya.

Trabajo: En este nuevo ciclo debes ocuparte un poco más de ti y tus responsabilidades. Tendrás más beneficios.

Salud: Molestias gástricas.

Amor: Dale rienda suelta a tu imaginación. Llega una nueva información en algo que estás haciendo. Cambios de improviso.

Parejas: Molestia por desacuerdos con tu pareja. Sueños con alguien especial. Asuntos familiares económicos que se concreta.

Solteros: Eventos astrológicos en esta semana que te sorprende. El amor no te da tregua. Cambios importantes en tu vida.

Mujer: Es el momentos para proyectos que tienes pendientes. Evita tomar tanta cafeína. Logros laborales.

Hombre: Sueños con tu alma gemela. Noticias económicas que te darán tranquilidad. Debes cuidarte un poco más.

Consejo: No siempre se tiene la razón.

Leo

Palabra clave: Tener.

Número de suerte: 590

Debes elegir bien. Mujer rubia que quiere molestarte en tu vida con tu pareja. Debes ver que hay otras oportunidades. Nuevos ciclos. No siempre se dice lo que se siente. Harás lo que te gusta y no quieres que nadie te moleste. Tendrás temor a estar solo no sientas miedos a los cambios.

Trabajo: Si te caes te levantas y sigues el camino. Las compañeras de trabajo te cubren en algo que está mal. Nuevos negocios.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: La vida te da un nuevo conocimiento. En lo economía se activa. Algo que se acomoda o se ajusta para ti.

Parejas: Las cosas no pueden ser como tú quieres ten paciencia que todo cambia a tu favor. Viajes de ida y vuelta.

Solteros: Enemigo oculto que te da la cara. Debes hacer una limpieza en tu casa. La evolución a tu lado.

Mujer: Compromisos a nivel sentimental. Mucha tensión con tu pareja. Inversiones. Dualidad en tu casa.

Hombre: Inicias nuevas fases en tu vida. Hacer ejercicios. Cambios radicales. Nuevos rumbos favorables.

Consejo: Solo el amor construye para siempre.

Virgo

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 611

Personas que te buscan para que trabajes con ellos. Nuevas emociones y cambios. Renuncias a algo. Compra de zapatos por un evento especial. No te compares con nadie ni permitas que otros digan lo que vas hacer. Alguien que te vigila. Amor del pasado que aparece. Logro. Triunfo.

Trabajo: La responsabilidad está a flor de piel. Habla claro en lo que quieres. Conexiones con personas del extranjero.

Salud: Malestar general.

Amor: Conexiones y rituales con la luna. Un embarazo en la puerta. Buscaras ayuda por dinero que recibes.

Parejas: Logras una meta. Meta y reconocimientos. Compras para la familia en especial niños. Corriges errores.

Solteros: Hecho curioso con un periódico. Compra de vehículo por trabajo. Te llaman de una empresa.

Mujer: Llega una persona que te ama sin condiciones. Algo con moda. Corriges algo de defectos. Pon orden.

Hombre: Momento excelente para el amor. Debes ordenar tu cuarto o sitio donde vives. Defiendes a un amigo.

Consejo: Ayuda sin exigir.

Libra

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 800

Obstáculos que vences. Acuerdos. No culpe de otros por tus decisiones. Consigues nuevas oportunidades. Trata de no gritar en tu entorno. Estás decidido a cambiar pero algo está difícil o te detiene. Las puertas se cierran pero no importa adelante que los caminos esten abiertos para ti.

Trabajo: Piensa bien cómo quieres lograr las cosas por fuerza. Algo negativo que sale de tu vida. Pones orden en tu trabajo.

Salud: Inicias deportes.

Amor: Cambios y aceptas a alguien. Debes enfrentar a personas conocidas. Reflexiones de cómo manejas el amor.

Parejas: Tomas una decisión de cómo funcionan las cosas. Pedirás a dios que las cosas pasen o algo termine.

Solteros: Encuentra una solución a un problema. Cuando las cosas no son para ti dejas que se vayan.

Mujer: Nuevos inicios tratando de mantener unida la familia es tu meta y trabajaras en ello. Tendrás contacto con tus emociones.

Hombre: Dirás que no quieres viajar. No bloquees tus emociones. Cambios en tu vida. Mudanzas.

Consejo: Dale a cada quien lo que le corresponde.

Escorpio

Palabra clave: Herencia.

Número de suerte: 910

Debes buscar otras herramientas. Nuevas oportunidades. Celebraciones. Viaje en familia. Hay situaciones que no están claros. Hecho curioso con una mata. Tomas una decisión sin ver bien las cosas. Serás muy generoso (a) con alguien que te necesita. Alguien que está a tu lado y te defiende.

Trabajo: La suerte y la rueda de la fortuna está de tu lado. Debes repetir todos los días, que todo sale bien.

Salud: Hacer dieta.

Amor: No dejes a quien te quiere. Evolución en lo amoroso. Algo con personas de ley. Ayudas en tu entorno.

Parejas: Debes hablar con tu pareja y no dejar lo que te gusta por tu pareja. Nuevas energía en tu vida.

Solteros: Alguien a tu lado que necesita bendiciones que está a tu lado. El amor lo puede todo.

Mujer: Algo con una mirada entre tú y alguien que te gusta. Entregas una carpeta y todo se cumple. Se honesta con otros.

Hombre: No puedes controlar todo. Planes y proyectos que están en movimientos. No esperes por otros.

Consejo: Has a los otro lo que te gustaría que te hicieran.

Sagitario

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 410

Una persona que está unido a ti sentimental y no te abandona te quiere de verdad. Harás un viaje donde traes buena fortuna. Mirar las cosas objetivamente te dará una visión más clara. Nuevos éxitos. Apuestas por alguien y tendrás éxito y serás asertivo. Avanza no te quedes detenido.

Trabajo: Estas entendiendo que dentro de ti mismo estás creando un conflicto en lo laboral. Debes cambias los pensamientos.

Salud: Atiende tu salud.

Amor: Nuevas propuestas. Reflexionas en un asunto y entender que debes perdonar. Triunfos logros y éxitos en algo que esperabas.

Parejas: Alguien que se queda impresionada por algo que logras que creían que era imposible. Alguien que no te deja.

Solteros: Alguien del extranjero que te busca. Estarás conectado (a) con lo espiritual. Reunión especial.

Mujer: Mujer en tu casa que te pide algo que no quieres hacer. Estancamiento en la salud. Debes hacer ejercicios.

Hombre: Alguien que abusa de tu confianza. Posibilidades de aumento de dinero. Reunión importante. Debes ser más humilde.

Consejo: Haz meditación.

Capricornio

Palabra clave: Acuerdo.

Número de suerte: 920

Miedos a afrontar algo. Visitas un sitio donde hay muchas personas y será favorable para ti. Te buscan ya que confían en ti. Cuídate de traiciones. Enemigos oculto. Se prudente en momentos de firma de documentos. Asistes a sitios donde te dan masajes. No hagas comentarios malsano.

Trabajo: Debes estabilizar lo que tienes ya que puedes perder todo. Personas constantes que están a tu lado y te serán fieles.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Se desbordaran las pasiones. Precaución con el amor. Estarás en búsqueda de estabilidad de tus sentimientos.

Parejas: Cuida los alimentos, no vivas con el rencor ten cuidado. Tendrás mucha actividad social. Amistad noble.

Solteros: Debes saber perdonar. Conoces muchas personas y de todo tipo. Amor escondido.

Mujer: Vives una experiencia amorosa. Firmas de documentos. Te dirán que te aman. Tomas decisiones por firma.

Hombre: Debes abrir tu corazón a seres queridos. No sigas con la inestabilidad. Debes creer en más en ti.

Consejo: No te quejes tanto.

Acuario

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 629

Cosas que no está a tu favor en lo laboral. Pondrás más empeño para cambiar y atender mejor las cosas que te propones. Discusiones en la familia que no te conviene. Solo dios. Debes dedicarle más tiempo a las cosas o lo que te ofrecen. Viajes de ida y vuelta en toda la semana.

Trabajo: Debes cuidar un poco más tu responsabilidad en tu sitio de trabajo. Debes tomar decisiones con quien trabajas.

Salud: Hacer chequeo.

Amor: Estarás que no crees en nadie. Éxito sentimental, no te dejes llevar por presión de amigos o familiares.

Parejas: Mucha pasión donde te sentirás seguro (a). El dinero fluye. Hecho curioso en un ascensor.

Solteros: Una gran evolución económica. Cuidado con los gastos. Todo no es como los demás piensa en ti.

Mujer: Arreglo de nevera. Hacer chequeo ginecológico. Buenos inicios. Reconciliación.

Hombre: Debes aprovechar al máximo lo que tienes en este momento. Cuidado con los enamoramientos ya que no te corresponden.

Consejo: Trata de entender lo que significa servir.

Piscis

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 600

Vive tu vida sigue tu camino no te detengas tu futuro depende de ti. Tendrás cambio en la comunicación. Finaliza una etapa. Dudas que no están claras. Situaciones que debes aclarar. Nuevas etapas. Nuevos caminos y no te sientes seguro busca tu intuición. Suspendes un viaje por carretera.

Trabajo: La armonía a tu lado en lo profesional. Tienes apoyo en lo que estás haciendo. Organizas una gaveta de escritorio.

Salud: Todo mejora. Hacer ejercicios e respiración.

Amor: Celebras un cumpleaños. Tendrás una sabia decisión. Peleas y discusiones con tu pareja.

Parejas: Llegas acuerdos. No permitas que otros se metan en tu vida. Acuerdos. Cambios favorables.

Solteros: Debes resolver un asunto con documentos. Cuidado con carpeta que se pierde. No tienes nada claro.

Mujer: Obstáculos que vences. Cuidado con tu actitud en lo que quieres o haces. Algo con fotos.

Hombre: No te sientas solo. Estarás dispuesto a recibir. Deja las rabias. Se proyecta lo que quieres.

Consejo: Aprende a disculpar.

Noticias Al Día y A la hora

Por: Reporte Confidencial