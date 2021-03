México | Mario Delgado aclara acusaciones de su participación en Nxivm

Después de que Animal Político publicara en su web que tenía recibos de pagos que hizo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a la organización Nxivm, acusada formalmente de abusos a mujeres; el dirigente tildó la información de carente de rigurosidad periodística.

“La nota en la que se refieren hoy a mi persona carece de la más mínima rigurosidad periodística y el encabezado utilizado para la misma contradice la información de la nota. Espero que por ética puedan rectificar”, dijo Mario Delgado.

La nota en la que se refieren hoy a mi persona carece de la mas mínima rigurosidad periodística y el encabezado utilizado para la misma contradice la información de la nota. Espero que por ética puedan rectificar. pic.twitter.com/zlVGQucDMG — Mario Delgado (@mario_delgado) March 4, 2021

Este día el medio dijo que ellos tienen copia de los recibos de 50 dólares que Delgado depositó durante seis meses en el 2016 a Nxivm, como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program.

Aunque Animal Político no presentó los recibos, dijo que trató de contactar a Delgado pero que no respondió a los llamados para dar su postura. El medio aclara que el líder de Morena no participó en el grupo compacto de Emiliano Salinas, pero sí en la SOP.

Nxivm ha sido acusado por la justicia norteamericana de ser una especie de secta y en México se han señalado a personajes como Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Sobre la nota del vínculo de @mario_delgado y NXIVM. 👇 1.- @Pajaropolitico tiene copia de los depósitos que hizo Mario Delgado para pertenecer a la llamada Sociedad de Protectores. 2.- En la nota se consignan algunas de las principales enseñanzas que se daban en esa sociedad. — Animal Político (@Pajaropolitico) March 4, 2021

