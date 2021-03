No puede haber elecciones de ningún tipo mientras el CNE dependa del usurpador

En Venezuela no existen condiciones para realizar elecciones de ningún tipo actualmente: ni de gobernadores, alcaldes, presidenciales «o reina de belleza del carnaval», sobretodo si el CNE depende exclusivamente del «usurpador que dirige una corporación criminal (Nicolás Maduro)».

Así lo consideró el presidente de Alianza Bravo Pueblo y diputado electo en 2015, Richard Blanco, quien dijo en exclusiva a ND que la tolda se mantiene en una «línea recta» de que no se debe llevar a cabo elecciones de ninguna clase si no se cumplen varios requisitos, entre ellos, que Nicolás Maduro no participe en ningún proceso electoral.

P: Alianza Bravo Pueblo ya descartó participar en las elecciones regionales ¿Cuáles son las condiciones mínimas para un cambio de opinión por parte del partido y participe?

R: Siempre lo hemos dicho. Llevamos una línea recta en ese sentido y nadie nos va a desviar que en Venezuela no se pueden hacer elecciones de ningún tipo. Ni presidenciales, gobernadores, alcaldes, diputados o reina de belleza del carnaval, si está un CNE que depende exclusivamente del usurpador que dirige una corporación criminal. No dirige ningún tipo de organización política, mucho menos es presidente de Venezuela. Es una persona que usurpa funciones.

Las condiciones mínimas son, en primer lugar, tener un CNE independiente, no puede depender del Ejecutivo. Y por supuesto eliminar de una vez por todas todo lo que hemos venido diciendo que interrumpe el proceso electoral, porque no solamente es ir a votar, sino también elegir. Que se respete el voto del venezolano. Smartmatic en el último proceso electoral que se hizo dijo que habían aumentado en 1.700.000 los votos que le correspondían ilegalmente a esta corporación criminal.

Segundo, hay que depurar al 100% el Registro Electoral Permanente. No es posible que a una persona inscrita en Caracas lo manden a votar para Amazonas, por dar un ejemplo. O que existan todavía muertos votando. Mi papá está muerto desde hace 30 años y ves el registro y todavía aparece votando. No pueden existir los representantes del actual CNE que fueron nombrados bajo acuerdos políticos con el jefe de los criminales y los alacranes.

Por otro lado, rechazamos categóricamente que Nicolás Maduro, que está solicitado de narcotraficante, tenga orden de captura de 15 millones de dólares, expedientes abiertos en la CPI, participe en un proceso electoral que debe ser transparente.

Cuarto, con los criminales no se habla. Aquí deben venir instituciones serias a ser testigos de un proceso que no solo sea para votar, sino que también se respete el voto y escoger a los mejores hombres y mujeres para proceder a restructurar el Estado venezolano. Mientras eso no ocurra, ABP no participará. Ahora, por supuesto que queremos participar. Si fuese por nosotros participamos hasta por la reina de belleza de los carnavales de El Callao.

P: Recientemente el diputado Américo de Grazia llamó a no abandonar esta nueva elección por ser de un contexto diferente a las parlamentarias ¿Qué se lograría, para bien o para mal, si miembros de oposición deciden acudir a este proceso electoral?

R: Es su opinión. La mía es totalmente distinta y la ratifico con lo anterior mencionado: si no tenemos un Consejo Nacional Electoral transparente, y tenemos a una corporación criminal que es la que dirige esto. Pónganse a creer que nos van a dar aunque sea una jefatura civil. Eso realmente no es así. Los requisitos son los que pedí en la primera respuesta.

P: De no participar la oposición en las elecciones ¿Cuál debería ser el siguiente paso del Gobierno interino?

R: Nosotros tenemos que buscar una fórmula y se lo he planteado al presidente, que es a la fuerza. Para eso está el derecho internacional público y la Responsabilidad de Proteger para la ayuda humanitaria. Es un problema que escapa de Venezuela. Es del hemisferio o del mundo entero. Tenemos que solicitar, decirle al mundo entero que ya Venezuela no aguanta más. Que hay una corporación criminal que dirige el poder. Hay que decirle eso a la gente, que más temprano que tarde ellos también se verán involucrados en esta crisis que nos tocó vivir a nosotros. Por eso tenemos 6 millones de personas fuera de Venezuela, que son un peso para los diferentes países receptores.

De tal manera, el Gobierno interino debe cumplir con las tres premisas que se establecieron: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. De lo contrario, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y reforzarlo con todos los tratados internacionales como el TIAR. Debemos saber en qué condiciones está el TIAR, cuál es su estatus, aplicar de una vez por todas el artículo 187 #11 para ensamblar al presidente de la República para que pueda solicitar el R2P ante la Organización de las Naciones Unidas. Eso es todo. No hay otra forma de sacar a delincuentes que están armados y rodeados por los terroristas más peligrosos del mundo y los cárteles de la droga más peligrosos si no los sacamos a la fuerza y con ayuda de otros países.

Más tarde, Juan Guaidó planteó una nueva ruta: Lograr una mejor y mayor unidad que genere la presión suficiente para «exigir a la dictadura» condiciones para ir a elecciones libres y justas, haciendo así a un lado las tres premisas iniciales (cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) sin las que a juicio de Blanco, no se podrá hacer nada.