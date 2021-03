Perú | Carnecitas (04/03/2021) María Isabel León

CAPECO se retira de CONFIEP por aparente desacuerdo con la política de ultraderecha de la cúpula dirigencial Los grandes medios de comunicación han impuesto un perfil bajo y no han destacado la decisión de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), de retirarse de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Según la carta firmada por su gerente general, Jorge Arévalo, han decidido irse porque “no se sienten representados por el gremio empresarial”. Fuentes de Capeco aseguran que Confiep no camina al mismo ritmo que el gremio constructor.

Cúpula prochilena

Pero la verdad el trasfondo es otro, pues mientras la cúpula de la Confiep insiste en mantener en el poder de la institución a dirigentes de orientación prochilena, como lo traduce el hecho de oponerse a la creación de una línea de bandera nacional”, en coincidencia con la oposición de LAN CHILE, la CAPECO con el acuerdo de otros gremios, considera que la presidenta María Elena León debería dar un paso al costado y cederle la posta a Oscar Caipo Ricci como nuevo presidente de Confiep. Los duros dijeron “¡No!”.

Cuatro deserciones

El retiro de CAPECO de las filas de la CONFIEP, luego de haber fracasado en conseguir un cambio de timón en la central empresarial, es un precedente sumamente grave, porque se trata de uno los socios fundadores de la Confiep. Su retiro se añade a los que han efectuado, de un tiempo a esta parte, otros tres importantes gremios: la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (ADEX).

Se baja del carro

Puesta contra las cuerdas por el divisionismo interno, la Confiep resolvió quitarse de la campaña para que el gobierno autorice a la empresa privada la compra de vacunas anti covid, al anunciar la presidenta de la CONFEP, María Isabel León, a través de los medios de comunicación, que “por el momento no es urgente que el sector privado adquiera las vacunas contra el covid, porque el Estado ha garantizado la compra de 48 millones de dos por la población”. El gobierno bate palmas.

G&M les tiró dedo

Claro está, las discrepancias en la CONFIEP vienen de antiguo, desde las elecciones del 2016, cuando el procesado José Graña Miro Quesada, ex directivo de Graña & Montero, en el juicio abierto a las empresas del llamado “Club de la Construcción, se acogió a la colaboración eficaz y tiró dedo a las empresas que financiaron, a través de la CONFIEP, la campaña de Keiko Fujimori: CAPECO: US$ 240,000, G&M: US$ 20,000; Alicorp: US$ 200,000; Credicorp: US$ 3 mlls., y Vito Rodríguez US$ 200,000.

Bolivia da el ejemplo

Es oportuno revelar que Bolivia no tuvo necesidad de contratar a Air France o KLM por el precio de S$ 5,000 hora/vuelo, para traer de China un lote de 500 mil vacunas Sinopharm, de las cuales 100,000 eran donadas por el gobierno chino, sino optó por usar una nave Boeing 767 de su línea de bandera estatal Boliviana de Aviación (BoABolivia). Los peruanos no tenemos una línea de bandera nacional y el proyecto de ley para crearla presentado en el Congreso enfrenta la oposición de la Confiep.

Cuadran a Lantaron por vacunas

Los apurimeños han emplazado al gobernador regional, Baltazar Lantarón, luego de la vacunación a los que están en primera línea en la lucha contra el covid, a dar cuenta del número de vacunas que se encuentran en custodia y no fueron utilizadas porque los que debían recibirlas porque ya no trabajan o están destacados en otras regiones o solicitaron permiso. El reclamo se justifica porque Lantaron y los funcionarios que lo rodean tienen denuncias por inconducta funcional y no inspiran confianza.

Abuso en Essalud

Las 4 centrales sindicales del país: CGTP, CTP, CUT y CATP han demandado al presidente Sagasti y al ministro de trabajo, Javier Palacios, detener aparentes abusos y arbitrariedades que le atribuyen a la presidenta de ESSALUD, Fiorella Molinelli, entre ellos, la suspensión por un año y sin goce de haber, del secretario general del Sindicato Nacional de Médicos de la Seguridad Social del Perú (SINAMSSOP), doctor Teodoro Quiñones.

Atención, ministro Palacios

Las centrales refieren que le han hecho entrega al ministro Palacios de documentos con más de 300 pgs., con las evidencias de ineptitud funcionaria, de grave corrupción, abandono de hospitales en la gestión de Molinelli”. Los denunciantes le recuerdan al gobierno que Molinelli tiene en su haber la firma de la cuestionada adenda de Chinchero y observaciones de la Contraloría a 7 procesos de compras millonarias efectuadas en el marco de exoneraciones dispuestas por la pandemia.

Campaña con final feliz

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, finalmente atendió una grave denuncia de una emisora radial, que le pidió su intervención para asignarle una cama de hospitalización a la señora Fidela Castillo, quién llevaba un mes saturando menos de 90° de oxígeno. El Hospital de Villa El Salvador le venía negando una cama porque no tiene “referencia” y solo le ofrecía una silla de ruedas. Su familia, para salvarle la vida empeñó su casa para financiar gastos hasta por S/ 60 mil en oxígeno. Bien, ministro Ugarte.