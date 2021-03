Perú | “Sagasti y Vizcarra son unos asesinos seriales”

“Se vacuna pero no deja que privados lo hagan”, señalan excongresistas Mauricio Mulder y Victor Andrés García Belaúnde

El presidente de la República, Francisco Sagasti, fue considerado un asesino en serie, junto al exmandatario Martín Vizcarra, por haberse protegido con la vacuna contra la Covid-19 y “dejar a los peruanos a la deriva”.

“Vizcarra y Sagasti son asesinos seriales. Se vacunaron ellos pero dejaron a los peruanos a la deriva. Hoy (ayer) Sagasti se puso la segunda dosis. Miserable”, escribió en su cuenta de Twitter el exlegislador Mauricio Mulder.

Anteriormente Mulder también manifestó que “Sagasti no puede ocuparse de traer vacunas a los peruanos. Ni pobres ni ricos, pero el sí, muy orondo y vacunado. Lo mismo que el hampón Vizcarra”.

En esa línea, el exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde señaló que Sagasti no permite que los privados traigan la vacuna para ciertos sectores de la población, pero él ya se vacunó.

“Él sí se vacuna pero se opone a que los privados puedan ayudar a vacunarse a determinados sectores de la sociedad (…) Es un hecho que me parece nefasto”, remarcó el excongresista.

“Sagasti ha dicho que los ricos no pueden vacunarse mientras los pobres no se vacunan. Es una declaración absurda. Son declaraciones tristes e infantiles que no permita a los privados traer vacunas, porque el Perú es el país con el peor tratamiento de la pandemia y es uno de los peores en el mundo, con mayor índice de mortalidad”, agregó.

Asimismo, Víctor Andrés señaló que “Estamos hablando de vacunas que cuestan 100 o 150 soles, no estamos hablando de comprarse un Mercedes Benz, sino de vacunas para salvar la vida. Hay mucha gente que tiene 150 soles para salvar su vida”.

Como se sabe, ayer el presidente Francisco Sagasti recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm. La inoculación del jefe de Estado se realizó en las instalaciones del Hospital Militar Central, durante la jornada en la que el personal de salud de Lima y Callao comenzó a ser inoculado con la segunda dosis.