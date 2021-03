Colombia VIDEO: ¡Se cascaron por sospecha! Pelea entre vigilantes y dos hombres en un centro comercial en Bello

En horas de la tarde de este jueves, se presentó una riña entre vigilantes y dos hombres en el estacionamiento de un centro comercial en Bello.

Según el medio informativo Guardianes Antioquia, la riña habría iniciado porque los dos hombres se encontraban en el estacionamiento, al parecer, mirando de forma sospechosa los vehículos.

Cuando notaron que el personal de seguridad se percató de la situación, iniciaron la riña que terminó con intercambio de golpes. El hecho quedó registrado en video.

En horas de las tarde 2 sujetos se encontraban en los parqueaderos c.c puerta del Norte, mirando los vehículos sospechosamente, al momento de percatarse el personal de seguridad sobre la situación, estos dos sujetos la emprenden en su contra y termina en riña.@AlcaldiadeBello pic.twitter.com/9eYcbviiQK — Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) March 4, 2021

