España | Mercedes remodelará su fabrica de Vitoria para producir 200.000 vehículos al año, un 42% más que ahora

Daimler prepara la remodelación de su planta de Vitoria. La factoría vasca -donde se producen los modelos Clase V y Vito, más los eléctricos Vito E y EQV- opta a una inversión histórica de 1.000 millones de euros, que además de comprometer la llegada de un nuevo modelo eléctrico tal y como avanzó OKDIARIO, pretende cambiar la capacidad productiva de Merdeces-Benz España con un aumento de los ensamblajes de un 42%, lo que supone situar la producción anual en las 200.000 unidades. Una excepción en la industria de la automoción española que se ha visto obligada a corregir el número de vehículos por los efectos derivados de la crisis del coronavirus -como es el caso Renault Valladolid o Seat Martorell-.

Así lo han confirmado fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO que han explicado que «la dirección de la empresa ha planteado durante la negociación del nuevo convenio colectivo la remodelación de la planta de Mercedes-Benz Vitoria a consecuencia de la inversión de 1.100 millones de euros». «Los principales cambios tendrán lugar en las líneas de producción para lograr un incremento de la producción de más de un 40% situando a la factoría entre una de las más competitivas del fabricante automovilístico alemán», argumentan.

«Este aumento de la capacidad productiva de Mercerdes-Benz Victoria llevará a la factoría a alcanzar un record histórico de ensamblajes con 200.000 unidades al año», explican. Además, señalan que «esta cifra refleja el buen comportamiento de los modelos que se producen en la planta vasca en el mercado y la por la alta competitividad».

Sin embargo, este no será el único cambio que provocará la inversión de los alemanes en la planta de Vitoria. «Los turnos en las líneas de producción pasarán a ser dos -mañana y tarde-, en vez de tres, con el objetivo de concentrar la producción de los modelos Clase V y Vito para mejorar el rendimiento», señalan. No obstante, avisan que «la caída de un turno no se traduce en una reducción de los puestos de trabajo, al contrario, se contratará más personal en los próximos años ante la llegada del nuevo modelo».

Un escenario que llega en plena negociación del nuevo convenio colectivo -clave para la llegada de los 1.000 millones de euros- , del que tan sólo se han celebrado tres reuniones pero que ha comenzado con posiciones bastante distantes entre empresa y sindicatos. En concreto, la parte social ha solicitado la prórroga del actual convenio por un año por los efectos que ha provocado la crisis del coronavirus en el sector de la automoción, lo que se traduce en la prórroga de todos los términos durante el 2021, incluida la subida económica anual pactada en los años anteriores.

OKDIARIO ha tenido acceso a las propuestas que han presentado los sindicatos a la empresa entre las que destacan la distribución de las cargas, determinación de las pausas, incremento salarial con garantía del 120% del IPC del año anterior, el pago de pluses por flexibilidad de producción, implantación de medidas para adecuar el trabajo a la edad o la regularización de la eventualidad.

Nuevo record en 2021

La dirección de Mercedes Benz ha elevado en 8.500 unidades las previsiones de producción de furgonetas en su factoría de Vitoria para este año, que, de confirmarse el ‘escenario posible’ que manejan los responsables de la compañía, podría llegar a las 140.000 unidades, frente a las 131.500 que figuran en el programa para este 2021.

De esa forma, la empresa adaptará sus actuaciones en materia logística y sus relaciones con los proveedores a ese escenario. Además, la dirección está estudiando la posibilidad de alargar el turno de noche para incrementar la capacidad operativa de la planta.