Estos son los pasos para entrar a EE.UU. por la frontera con México

Caracas.- Migrantes de diversas nacionalidades se encuentran ingresando a territorio estadounidense como parte del Protocolo para Protección de Migrantes (PPM) que dio comienzo el pasado 19 de febrero, dándoles así la oportunidad de presentar sus casos de asilo ante una corte migratoria estadounidense, según lo reseñó Voz de América.

Este proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM, también conocido como «Quédate en México», y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

«Las personas fuera de los Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase de este programa y deben esperar más instrucciones», expresa un comunicado de La Casa Blanca.

¿Cómo es el proceso?

Los casos de migrantes son evaluados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, junto a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Agencia para Refugiados de la ONU (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Una vez que el caso es evaluado, se le notifica de manera virtual al migrante la fecha en la que debe acudir a uno de los tres controles fronterizos: San Ysidro, California; Brownsville y El Paso, ubicándose estos últimos en Texas.

Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al menos 26.000 personas se encuentran a la espera de ser procesadas por medio del PPM, por el cual ingresan en promedio 25 migrantes diarios a territorio estadounidense.

Los migrantes que acuden a los centros fronterizos son sometidos a un registro y a pruebas de COVID-19 para luego pasar a refugios de migrantes en donde permanecen durante dos o cuatro días antes de partir a su destino final en Estados Unidos.

Al llegar al país nortamericano, por lo general los que ingresan son recibidos por amigos o familiares, quienes les brindan alojamiento mientras se espera de inicio a un nuevo proceso que les permitirá presentar sus casos de asilo ante una corte migratoria estadounidense.

Daniela CarrascoMigración

