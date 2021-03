FVM considera que clases presenciales son contraproducentes ante nueva cepa del COVID-19

Para Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el derecho a la vida de los estudiantes y docentes del país está primero ante el llamado a clases presenciales que mantiene el Gobierno Nacional. Alzuru destacó que volver a las clases presenciales después de Semana Santa es la propia locura más cuando se conoce de la presencia de una nueva cepa del COVID-19.

“Cómo volver a clases, cuando más de 70% de las instalaciones educativas del país están en mal estado, están sin agua, sin luz. No cuentan con medidas de bioseguridad. Cuando debido al escaso sueldo de los docentes no cuentan ni con comida ni transporte para ir a sus centros de trabajo y ahora para completar vemos que el tema del virus no mejora ante la nueva aparición de una nueva cepa más potente”, refiere el consultado.

Para Alzuru el sistema educativo del país se encuentra cada día más comprometido mientras las autoridades del Ministerio de Educación no atiendan las necesidades de esta sector. “Pretenden seguir desconociendo que el programa de educación a distancia aplicado con la llegada de la pandemia fracasó, el programa Cada familia, una escuela fracasó porque nadie estaba preparado para esto”.

El docente sindical sostiene que ante esta visión desconsiderada de las autoridades educativas del país que insisten en un llamado a clases presenciales, se impone la coherencia, la conciencia de defender el derecho a la vida de los estudiantes y los docentes del país.

“El desánimo de estudiantes y docentes es cada día mayor. Padres y representantes de colegios públicos nos están reportando frustración, depresión, desmotivación hasta fobias de sus hijos por las clases a distancia debido a que saben que no están aprendiendo nada”, acotó.

Alzuru recomienda al gobierno nacional adelantar un plan de recuperación, dotación y pintura a la infraestructura escolar. Los anima también a buscar soluciones, condiciones para los docentes para poder activar el sistema educativo de manera presencial.

Sin condiciones

Gricelda Sánchez, coordinadora de la coalición educativa de maestros de Caracas dijo que el llamado a clases presenciales no cuenta con ninguna condiciones ni con la intención de mejorarlas de parte de las autoridades educativas del país.

“El llamado a clases presenciales, aún con la nueva presencia de una cepa del virus, revela la intención del régimen de hacer ver que todo está normal, se les olvida que los estudiantes, nuestros muchachos y docentes están en riesgo total de contagiarse, de morir”, recalca la representante de esta organización.

Sánchez explicó a El Pitazo que no observan ninguna condición que le permita a los docentes volver a las aulas: “Sin sueldo, con escaso transporte, sin celulares inteligentes y hasta sin ánimo están los docentes del país; tanto que les toca recurrir a otras actividades para sobrevivir en este caos. Ahora para completar pretenden que asistan a clases presenciales con la presencia de un virus más potente”.

Griselda AcostaGran Caracas

