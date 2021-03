3 ideas para un maquillaje hermoso

Suele suceder siempre que para momentos especiales no sabemos que usar, como maquillarnos o peinarnos por eso te damos tres ideas de maquillaje para tres citas distintas, que no fallaran en conquistar a esa persona, no importa el lugar ni la hora.

Maquillaje para conquistar

Pink Champagne para el día

Bien sea un desayuno o almuerzo por el día de los enamorados este maquillaje te dará un toque fresco y elegante, así como femenino, por eso te dejamos este tutorial que te ayudará a conseguir el look.

Natural y linda

Este maquillaje es perfecto para las citas que son en casa, te dará un look arreglado y sutil, aun cuando estés en ropa sencilla y cómoda pero dándole un toque de elegancia.

Red Lips

Un smokey es el maquillaje que nunca falla y siempre te hará ver sexy y elegante, especialmente si le agregas el mejor aliado: un labial rojo… Sin duda este tipo de maquillaje será tu mejor arma para una cita la noche del día de los enamorados.

Bonus

Si sientes que le falta algo a tu look romántico puedes probar con este peinado fácil de hacer y combinar con cualquiera de los tres maquillajes, además de que funciona para cualquier ocasión ya sea que estés en casa o en un restaurante.

Media cola

800Noticias

Por: Reporte Confidencial