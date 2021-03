México | AMLO apura obras del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la construcción del Tren Maya estará en funcionamiento en 2023, porque “no podemos fallar, porque no hay tiempo”.

En Uayma, Yucatán, adelantó que en la entidad se podría regresar a clases presenciales una vez que estén vacunados los adultos mayores y los maestros.

Destacó que el gobernador Mauricio Vila se sumara al Acuerdo Nacional por la Democracia, así como 105 presidentes municipales para no intervenir en el proceso electoral ya que erradicar el fraude será el legado para las futuras generaciones.

Al supervisar el tramo 4 de Izamal a Cancún, López Obrador confío en que se cumplirá en tiempo y forma con la construcción del Tren Maya.

“No podemos fallar porque no hay tiempo, yo si así lo decide el pueblo y el creador yo sólo estaré hasta el 2024, no voy a reelegirme, soy maderista, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección, tengo hasta septiembre del 2024 y el tren tiene que estar funcionando en el 2023, y para que el tren este transitando y esté transportando personas, carga”, afirmó.

Dijo que se tiene que atender la recomendación del titular de Fonatur, Rogelio Jiménez, de aprovechar para avanzar en la temporada de seca.

“En temporada de lluvia es más difícil avanzar en la construcción de estas obras, de modo que vamos hacia delante para terminar esta importante obra qué integrará a todo el sureste”, comentó.

López Obrador indicó que si se mantiene el ritmo de vacunación, para abril estarán vacunados todos los adultos mayores en Yucatán, aunque aclaró que también depende de la llegada de nuevas dosis.

Recordó que en la mañana, hizo el llamado para que en Campeche se regrese a las aulas.

“Si vacunamos a todos los adultos mayores de Yucatán, también a maestros, maestros, trabajadores de la educación podemos reiniciar las clases presenciales en Yucatán antes de que finalice este ciclo escolar”, afirmó.

“La escuela es el segundo hogar y se ha resuelto en parte problema con la educación a distancia, por televisión, por internet, pero no es lo mismo, hace falta ir a la escuela y que los maestros y las maestras estén impartiendo las clases”, agregó.

El titular del Ejecutivo Federal resaltó que el gobernador Mauricio Vila se sumaron al acuerdo para desterrar por completo el fraude electoral.

“Celebro el que no solo se haya adherido el gobernador a este llamado, a esta convocatoria, sino también los presidentes municipales de Yucatán, de 105 municipios , esto es muy importante”, manifestó.

“Vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por qué candidato, por qué partido va a votar, eso es lo que vamos a dejar como herencia, legado, para las nuevas generaciones, no solamente será el Tren Maya sino también dar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo, que hubo auténtica democracia”, aseveró.