México | Permanecen los municipios de BCS en nivel 3 del sistema estatal de alertas sanitarias

En Baja California Sur, el Comité Estatal de Seguridad en Salud aprobó la permanencia en el nivel 3 del Sistema Estatal de Alertas Sanitarias de los cinco municipios de la entidad e inició la conformación de una estrategia que evite alzas en índices de contagio por Covid-19 durante la Semana Santa.

“El periodo de Semana Mayor es de alto riesgo y merece que todos aportemos, que actuemos con responsabilidad y no se vuelva a repetir la historia de las fiestas decembrinas, donde se incrementaron de manera importante los casos positivos”, puntualizó el gobernador Carlos Mendoza Davis.

Durante la reunión se dieron a conocer los resultados del seguimiento de la pandemia en donde los indicadores permanecen estables, lo que permitirá al estado continuar en el nivel 3 hasta el próximo jueves 11 de marzo.

El llamado a la ciudadanía continúa siendo no relajar las medidas de prevención, “hemos avanzado y no podemos permitir volver a una situación más restrictiva. Se acerca un periodo en el que será de suma importancia trabajar todos en un mismo sentido; no queremos que un descuido afecte nuestra salud o la de algún ser querido, tampoco queremos más pérdidas de vidas”, comentó.

En la reunión, a la que asistieron el secretario de Salud, Víctor George Flores, los representantes del sector salud y de las Fuerzas Armadas, así como los representantes de los municipios de Los Cabos, La Paz, Loreto y Comondú, también se acordó iniciar la conformación de una estrategia que inhiba la aglomeración de personas en playas o espacios públicos durante la Semana Santa, y en la cual participarán también autoridades de seguridad de os tres niveles de gobierno.

“Las decisiones que aquí se toman son con la opinión y el consenso de todos, porque el objetivo único es preservar la salud evitando riesgos potenciales, no queremos un rebrote de la enfermedad”, reiteró el ejecutivo estatal.