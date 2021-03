Para lograr elecciones libres “estamos unidos” Guaidó, Capriles y todos: Leopoldo López

El comisionado presidencial del gobierno interino y líder opositor, Leopoldo López, aseguró este jueves que tanto Juan Guaidó, como Henrique Capriles y toda la dirigencia política opositora “estamos unidos” por la misma causa de unas elecciones libres, reseñó Monitoreamos. No obstante, el diputado electo en 2015, Richard Blanco, dijo en exclusiva a ND que no hay condiciones para elecciones de ningún tipo mientras el CNE “dependa” de Nicolás Maduro.

El líder del partido Voluntad Popular advirtió, en una entrevista con el canal La Nación+, que “la estrategia del régimen de Nicolás Maduro es dividir a las fuerzas democráticas”.

“Todos estamos bajo una misma causa. Lo que dice el presidente Guaidó, todos los partidos políticos, lo que plantea Capriles, lo que planteamos todos es elecciones libres. Allí no hay ningún tipo de división. La dictadura busca presentar una cara dividida de los sectores democráticos, la principal estrategia de la dictadura ha sido buscar dividirnos, crear conflictos entre nosotros, crear apariencias de división, pero todos nosotros estamos bajo una misma causa, lograr elecciones libres en Venezuela. Estamos unidos en esa causa”, expresó López.

Además hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar y unirse en torno a este mismo objetivo.

“Le pedimos al mundo, a los países de América Latina, a Europa y Estados Unidos que así como plantean la necesidad de la unidad en Venezuela, nosotros también pedimos la unidad de los países para poder enfrentar a una dictadura brutal, criminal, que ha expulsado a casi 7 millones de personas”, indicó.

Gira de López por América



Leopoldo López informó además que como parte de las gestiones que adelanta para “reforzar los apoyos internacionales a la causa democrática en Venezuela”, en las próximas semanas visitará Washington DC y otros países latinoamericanos.

“Tenemos pensado ir a Estados Unidos en las próximas semanas y, por supuesto, a Argentina. Tengo pensado ir a Argentina, Brasil y Uruguay en las próximas semanas“, sostuvo.