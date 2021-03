Perú | Carnecitas (05/03/2021) Rafael López Aliaga

El único candidato que ha enarbolado la bandera de expulsar a Odebrecht y encarcelar a sus socios peruanos / El candidato de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, es el único de los 23 candidatos a la presidencia en las próximas elecciones del próximo 11 de abril, que ha enarbolado la bandera de la expulsión e incautación de la empresa corrupta Odebrecht, encarcelamiento de sus socios peruanos, entre ellos: José Graña Miro Quesada, actualmente acogido a la colaboración eficaz y beneficiado con la comparecencia restringida, y los directivos del Grupo El Comercio.

Partidos de derecha e izquierda han hecho mutis

Llama la atención que ningún otro partido, ni de derecha ni de izquierda, haya hecho suya esta bandera del más grande caso de corrupción en la historia republicana, en el que están involucrados hasta cuatro gobiernos: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, P. P. Kuczynski y Martín Vizcarra, por haber amparado licitaciones amañadas con adendas de gigantescos sobreprecios, a cambio de erogaciones millonarias tanto para sus campañas electorales, como para sus cuentas bancarias personales.

“Matar al enemigo”

Para que no quede duda de su pretensión de comprarse la pelea contra la empresa más corrupta de la historia, López ha dicho que su “primera medida será matar al enemigo” que se ha apropiado vía sobreprecios de las obras ejecutadas, más de US$ 80 mil millones. “Es un dinero que le ha robado a la gente más pobre del país, a la que le ha robado sus colegios, hospitales y carreteras, y lo peor, en compensación de este los fiscales han aceptado que pague apenas una reparación de US$ 200 mlls.”, dice.

“El acuerdo secreto”

López Aliaga ha dicho que de llegar al gobierno se preocupara porque se declare inconstitucional “el acuerdo secreto” que firmaron los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, por el cual increíblemente se acordó investigar a Odebrecht solo por cuatro obras y no por las más 20 que ejecutó durante los cuatro gobiernos mencionados, dejando afuera de la investigaciones los colosales proyectos de Olmos y Gas del Sur, entre otros. En este tema, los otros candidatos están obligados a pronunciarse.

Lo que le faltaría

En las redes sociales, atribuyen a esta bandera que López Aliaga haya pasado del 2% al 7% en las encuestas y le han recordado que sus predicas estarían incompletas hasta que no asuma que los recursos estratégicos se conviertan en financiadores del desarrollo y bienestar de los peruanos, como lo hace gran minería del cobre en Chile y los recursos gasíferos en Bolivia, donde como es público, aportan más del 50% de sus ingresos al erario nacional. “Atrévase, cambie la historia”, le dicen en las redes.

¿Venganza de Odebrecht?

El líder del partido Renovación Popular denunció que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que preside Jorge Salas Arenas, estaría proyectando una resolución que excluiría su candidatura presidencial de las elecciones generales a realizarse en abril próximo, con lo cual ratificaría el fallo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que en primera instancia lo marginó de la carrera por haber declarado que de llegar al gobierno donaría su sueldo a las organización caritativas ¿Venganza de Odebrecht?

JNE con susto

Fuentes del propio JNE alertaron a los abogados de López Aliaga, de la existencia de un proyecto de resolución que lo excluiría y que sería divulgado hoy viernes. Ante la enérgica reacción del candidato contra esos rumores, y adelantar un plantón frente a la sede electoral, voceros del JNE refirieron en la noche a la prensa que aún no había tomado ninguna decisión en ese sentido. Lógicamente, si se consumara la exclusión, el JNE se deslegitimaría y se haría merecedor de una censura nacional.

De Soto cuadra al JNE

Los rumores de una exclusión de la candidatura de López Aliaga motivaron una declaración política del candidato presidencial de partido “Avanza País”, el economista Hernando de Soto, en la que expresa: “No al veto, sí al voto” y señala seguidamente que no comparte la posibilidad de que algún candidato quede excluido. “Quiero ganar en la cancha y no con tachas. Nuestros electores necesitan medirnos por nuestras ideas, propuestas y trayectorias”. Le corremos traslado al JNE.

Adiós al abuso del CAS

El Congreso aprobó ayer por 107 votos a favor y 7 abstenciones, la eliminación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS)- DL1057, que fue creado en el 2008 por el gobierno de Alan García y ha significado la imposición de una grave discriminación laboral en agravio de 300 mil trabajadores, por negarles: CTS, gratificaciones, bonificaciones y pago de horas extras. Todos deberán pasar a los regímenes del DL 276 y DL 728, que les permitirá gozar de esos derechos.

Sanción ilegal de ESSALUD

La Defensoría del Pueblo demandó a ESSALUD que subsane las omisiones y/o vulneraciones advertidas en la sanción de suspensión de un año de servicios sin goce de haber, aplicada al secretario general del Sindicato Nacional de Médicos de la Seguridad Social del Perú-SINAMSSOP, Teodoro Quiñones, en razón a que se habría vulnerado el principio de legalidad de la STC N° 020-2015-AI-TC, al condenarse o sancionar a una persona por un delito o una infracción no prevista en una norma con rango de ley.