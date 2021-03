Perú | Sagasti mintió: El Perú no contrató directamente con Sinopharm

Documento revela dos intermediarios en la compra de la vacuna china

Luego de que el presidente de la República, Francisco Sagasti, indicara que en el proceso de compra de las vacunas Sinopharm contra la Covid-19 el trato es solo de gobierno a gobierno, el martes en la noche se hizo público en el programa de Beto Ortiz por Willax tv, parte del contrato que refrendó el mencionado laboratorio con el Perú, en el cual sí participaron intermediarios.

Conforme se dio a conocer, en el contrato participan “China National Biontec Group Company Limited (CNBG) una filial de China National Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Sinopharm). Esta compañía se dedica a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de los productos de la vacuna. Son la central de Sinopharm, pero ellos no nos vendieron la vacuna.

El documento mostrado señala como primer intermediario al fabricante, denominado Beijing Institute of Biological Products, que es una filiar en Beijing. Como segundo intermediario figura el vendedor, que está en Hong Kong, cuya razón social es Sinopharm International Hongkong Limited, la cual es una filial subsidiaria de propiedad total de China National Pharmaceutical Group.

Asimismo, el documento también especifica que el comprador o cliente es el Ministerio de Salud del Perú, con dirección en Jesús María, Lima. Es decir, el Estado peruano trató con intermediarios en la adquisición de la vacuna Sinopharm.

CON RUSIA

De otro lado, al parecer el presidente ha sido desmentido una vez más y sería en cuanto a la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, del laboratorio Gamaleya.

Cabe recordar que el mandatario precisó que Perú no podía adquirir dicha dosis de Rusia, porque el fabricante no había solicitado el registro formal ante la DIGEMID. Además, dijo que el gobierno Ruso no había nombrado un representante en Perú.

Al respecto, se dio a conocer que en noviembre y diciembre del 2020 y en enero del 2021, el Fondo Estatal de Inversión Directo de Rusia, entidad encargada de la venta y suministro de la vacuna rusa, envió directamente al ministerio de Salud del Perú los documentos necesarios para poder realizar el Registro Sanitario condicional de la vacuna.

SÍ A PRIVADOS

A su turno, el embajador ruso en Perú, Igor Romanchemko, declaró que la entidad en mención desde agosto pasado está “llevando a cabo las negociaciones con el Minsa y la Cancillería del Perú, para el suministro acá de 20 millones de dosis, con un precio de 10 dólares por dosis”.

Pero el embajador ruso también desmintió a Sagasti, asegurando que el Fondo Estatal de Inversión Directo de Rusia sí está dispuesto a negociar con la empresa privada. “El Fondo está autorizado a negociar tanto a nivel de Estado Central, como con los Gobiernos Locales y la empresa privada. Esto depende totalmente de las decisiones que tome al respecto el gobierno peruano”, aseguró el embajador.