EEUU | Biden celebra el nuevo plan de estímulo: Es un un «paso gigante» para EE.UU.

El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró este sábado la aprobación en el Senado del plan de estímulo de 1,9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia, que supone la primera victoria legislativa del mandatario desde que llegó al poder en enero pasado.

«Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino», dijo Biden en un discurso desde la Casa Blanca después de que el Senado aprobara el paquete de rescate.

When I took office, I promised help was on the way. Thanks to @SenSchumer and Senate Democrats, we’ve taken one more giant step forward in delivering on that promise.

I hope the American Rescue Plan receives a quick passage in the House so it can be sent to my desk to be signed.

— President Biden (@POTUS) March 6, 2021