“El Camino al entendimiento se logra conversando»

El presidente del Grupo Editorial Matul y también editor de los diarios La Voz y La Región, José Materán Tulene, en entrevista para el programa Frente a Frente, acotó que la democracia debe ser plural, donde todos los venezolanos deben tener el mismo derecho para opinar y participar.

Andry Colmenares

Este miércoles fue realizada una entrevista al editor de los diarios La Voz y La Región y presidente del Grupo Editorial Matul, José Materán Tulene, la cual fue dirigida por el periodista Jairo Cuba, en el programa Frente a Frente, transmitido por Mira TV, canal 9 de Inter. La entrevista se basó en la situación social y política que se vive actualmente en Venezuela.

José Materán, comentó que siempre ha sido partidario de la descentralización. “La descentralización nos permite de alguna manera que las comunidades puedan estar en comunicación permanente con sus representantes, un Estado gigantesco que se ocupa de lo más mínimo cuando las decisiones se toman desde un alto nivel, no funciona. Una de las cosas que pasa en este momento es que no hay una sintonía entre el pueblo y sus representantes, puesto que nadie conoce quienes son sus concejales, por ejemplo, y además son muy precarias las comunicaciones con los alcaldes. En Caracas y Miranda todos los servicios públicos se encuentran dañados, debido a que se encuentran en manos del Ejecutivo Nacional. Antes marchaban mucho mejor porque se encontraban en manos de los municipios. Yo sigo abogando por la descentralización y no soy partidario de ninguna manera en que retrocedamos un ápice en ese sentido”.

¿Cómo ves el actual panorama político?

“Hay oposiciones muy contradictorias. Se debe lograr una unidad monolítica para que pueda cambiar el panorama político venezolano. El Gobierno, con todo su defecto, tiene una ideología compactada alrededor de una idea y de un caudillo que aunque está muerto sigue teniendo influencia sobre ese sector del electorado venezolano, donde realmente la paternidad del Estado ha llegado a condiciones tan extremas que esta misma mantiene una coherencia que le da al Gobierno la posibilidad de aspirar y mantener la hegemonía. Mientras la oposición no entienda esto y no reacciones adecuadamente, no tiene futuro”.

Continuó el editor diciendo que un camino para la solución política es propiciar caminos de entendimiento. “No se puede seguir con las series de parcelas políticas donde cada dirigente está pensando en su futuro inmediato y no piensa en el interés supremo de la nación, mientras exista esa manera de pensar, mientras los dirigentes políticos no se desprendan por completo de su interés particular de salir adelante en su carrera política y no por el interés supremo de la nación seguiremos de esta manera. Yo planteo crear caminos de coincidencia, por eso es que realmente a mí no me gusta bombardear aquellas iniciativas que se toman en ese sentido. Hay gente que de extrema actitud empiezan a calificar con adjetivos peyorativos a todo aquel que lanza una propuesta de entendimiento. Yo pienso que eso es un gran error ponerle un calificativo negativo a una persona no contribuye en nada al entendimiento nacional, sin embargo, ayudan de manera determinante en la coherencia del Gobierno”.

“Ahora bien, hablando del lanzamiento de Juan Guaidó, creo que fue un momento de entusiasmo político, pero el trabajo posterior al lanzamiento, como figura política interesante en su momento, no dio el resultado que todo el mundo esperaba, se crearon unas inmensas expectativas alrededor de esa figura política, pero bueno, yo creo que esa figura cumplió un objetivo, pero en este instante no está como un elemento fundamental para lograr la solución del país” .

Materán opinó que “en primer lugar el problema político surge como consecuencia del problema social, la democracia nos dio mucha libertad y posibilidades de hacer lo que cada quien quería, pero se olvidó de una clase social rechazada, es decir, la democracia no se ocupó como debía de las clases más pobres y cuando llegó Chávez al gobierno le dedicó todo su esfuerzo y entusiasmo a cautivar a esa clase social y lo logró, no se puede tapar el sol con un dedo. Chávez logró convertirse en una figura política continental y hasta mundial. A mí no me gustan los extremos ni de izquierda ni de derecha siempre he creído que la democracia tiene que ser plural donde todos tengamos la misma oportunidad de opinar y de participar”.

¿El diálogo es necesario?