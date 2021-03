España | Barcelona: La remontada sigue en El Sadar

Barcelona y Osasuna se ven las caras este sábado a las 21:00 horas en El Sadar para disputar el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. Los hombres de Ronald Koeman quieren la victoria para seguir la estela del Atlético, aunque también esperan un empate o una victoria del Real Madrid en el derbi madrileño que les favorezca en sus intereses de luchar por el título liguero.

Después de la gran remontada ante el Sevilla en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona ganó en la prórroga por 3-0 al cuadro hispalense, los culés llegan a un campo siempre complicado. Con la mirada puesta en la Liga los hombres de Ronald Koeman tratarán de superar a Osasuna en un choque vital para seguir en la lucha por la Liga Santander. Una vez que suene el pitido final en El Sadar será momento para pensar en el duelo que se disputará el próximo miércoles en París frente al PSG, donde tienen la ardua tarea de remontar el 1-4 que encajaron en el Camp Nou.

Pero volviendo al partido de Liga, los azulgranas tendrán puesto un ojo en su partido y el otro en el del día siguiente que se disputa en el Metropolitano. El Atlético recibe al Real Madrid en uno de los derbis más apasionantes y el Barcelona quiere pescar ahí. Ya hace una semana aprovecharon el pinchazo de los blancos ante la Real Sociedad para adueñarse de la segunda plaza de la clasificación de la Liga Santander, por lo que ahora lo que quieren es recortarle puntos a un Atleti que sigue con un partido menos en su casillero.

El Barcelona ha visitado en 44 ocasiones a Osasuna y tiene un balance positivo. Los azulgranas han vencido en 17 ocasiones por las 14 en las que han empatado y las 13 en las que ha salido victorioso el conjunto rojillo. La última derrota culé en Pamplona data del curso 11-12, cuando en la jornada 23 el equipo entrenado por Guardiola en aquel entonces cayó por 3-2. Raúl García y Lekic, con un doblete, contrarrestaron los tantos de Alexis Vidal y Cristian Tello.

Ronald Koeman ha perdido para este partido a Gerard Piqué, que sufrió un esguince de su rodilla ‘mala’ ante el Sevilla y se calcula que estará unas tres semanas en el dique seco. En la enfermería hay otros futbolistas, como Ansu Fati, Philippe Coutinho o Sergi Roberto, que siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración. Ante esta baja es poco probable que el ex seleccionador de la Oranje realice grandes cambios a pesar de tener que jugar ante el PSG unos días después.

De esta forma todo apunta a que el once del Barcelona no será muy diferente al que presentó Koeman frente al Sevilla. Ter Stegen defendería la portería y la línea de cinco defensas estaría formada por Sergiño Dest y Jordi Alba en los carriles y Mingueza, Lenglet y Umtiti como centrales. Sergio Busquets y Frenkie de Jong, en el doble pivote con Pedri un poco más adelantado. Como pareja en punta estarán Leo Messi y Ousmane Dembélé, o Antoine Griezmann, si el holandés opta por dar descanso al ex del Dortmund.

Osasuna, ante el mejor Barcelona

El conjunto que dirige Jagoba Arrasate está en mitad de tabla y parece que no deberían atravesar problemas para cerrar la permanencia, pero tampoco pueden descuidarse porque tan solo le separan seis puntos de los puestos de descenso. Osasuna llegará a este choque frente al Barcelona después de haber ganado al Alavés en Mendizorroza gracias a un tanto de Kike Barja, además de ganar tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros.

El técnico de Osasuna no experimentará en exceso ante el Barcelona, aunque Arrasate es consciente de que ‘su Liga’ llega tras recibir a los azulgranas. Sergio Herrera estaría en la portería y le custodiaría una zaga de cuatro hombres en la que estarían Nacho Vidal, David García, Aridane y Juan Cruz. Por delante, como pareja en el mediocentro, Oier y Lucas Torró, mientras que las bandas estarían reservadas para Rubén García y Roberto Torres. Como hombres más adelantados partirían Budimir y Jonathan Calleri.