Maduro, tras conmemoración por muerte de Chávez: Han sido 8 años de triunfos

Nicolás Maduro expreso este viernes, día de la conmemoración de la muerte de Hugo Chávez, que han sido 8 años de “triunfos”, no obstante el país cayó en hiperinflación desde hace varios años, hubo una migración masiva de más de 5 millones de venezolanos e incluso el éxodo continúa en pandemia, y además hay crisis en servicios básicos en un país con el sueldo mínimo más bajo de la región.

“Estos 8 años han sido victoriosos y de triunfo, y nuestro mejor homenaje a Chávez ha sido nuestra lucha, nuestra fe y apoyo a la causa de la patria. 8 años rompiendo el maleficio de la traición. Ha pasado lo que preveía Chávez, aquí tenemos patria, patria rebelde, patria con la que no han podido ni podrán jamás con nuestro pueblo. Así lo juramos y así será siempre. El poder político es lo más temporal que existe en la vida”, afirmó Maduro en un acto de congreso del Psuv por VTV.

“Nosotros somos Gobierno y oposición”



El líder oficialista reconoció que ellos son la oposición y el Gobierno. “8 años después yo le digo a Chávez, aquí está su Ejército unido, su pueblo unido, su juventud. Somos los primeros en reconocer que enfrentamos dificultades, y somos los primeros en ponernos al frente a todos los problemas del pueblo. Nosotros somos Gobierno y oposición a la vez, porque no tenemos oposición actualmente. Los restos del trumpismo no se le pueden llamar oposición. Los restos del trumpismo guadosista quedaron ahí, y el que se quiera quedar en ese trumpismo guaidosista, mejor para nosotros. Ojalá se mantengan 20 años diciendo que Guaidó es presidente. Dejémoslo que sigan creyendo en un Gobierno interino que no existe”.

“Ojalá exista una oposición verdaderamente responsable y que se convierta en una alternativa de poder frente al chavismo. Ojalá surgiera una oposición verdaderamente nacionalista. Los diputados ahí son de oposición, no se confundan. Hemos visto que hay traidores, pero los traidores de Chávez están secos, olvidados, en 8 años han salido traidores de Maduro que también están secos, derrotados, hundidos para siempre. Los traidores tienen un solo destino, la derrota. Hay quienes han vendido su alma al diablo, pero más temprano que tarde les pondremos los ganchos, llegará el día de la justicia. Nosotros no somos esclavos ni sirvientes de nadie, de rodillas jamás”, acotó.

Chávez “marco la historia por 500 años”



En torno al homenaje a Chávez, Maduro sostuvo que “hoy hubo un sentido y profundo homenaje a 8 años de la partida física del comandante Chávez. Todas las unidades salieron temprano al trote en homenaje. El extraordinario discurso de Padrino López donde dijo que ‘8 años después comandante Chávez aquí está su Ejército más unido que nunca para la defensa de la patria’. La partida física marcó un antes y un después de dolor en el siglo 21. Estamos orgullosos de haber acompañado a Chávez. Marcó la historia de Venezuela por 500 años”.

“Desde la oposición lograron que hasta 900 mil chavistas no fueran a votar, porque les decían que Maduro no es Chávez, les metieron una guerra psicológica en una campaña corta, como siempre esa oligarquía supremacista nos subestimaban. Yo fui diputado, fui constituyente por Caracas, me reeligieron diputado, fui presidente de la AN, pero porque tuve el apoyo de Chávez. Era el voto de Chávez que nos hacía diputados, yo no me caía a coba (sic). Esa era la realidad y tampoco nos íbamos a amargar por eso”, reconoció.

Finalmente, Nicolás Maduro dijo que “yo me enfrenté al candidato Henrique Capriles, que tenía el apoyo del Gobierno de EEUU, él era su hombre en Venezuela, era el hombre del imperialismo en Venezuela. Y lo prepararon por lo menos más de 10 años, lo hicieron diputado, luego alcalde de Baruta dos veces, eres un desastre como gobernante Capriles. Luego lo hicieron gobernador dos veces, y le prepararon el perfil, le metieron el marketing, luego lo disfrazaron de chavista, con la gorra tricolor de Chávez y la chaqueta de Chávez, pero Chávez en 1994 fue el primero en ponerse una chaqueta tricolor. Le cambiaron el discurso”.