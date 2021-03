México | Rotundo fracaso si no terminamos el Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió acelerar los trabajos para concluir la obra del Tren Maya en el 2023 ya que no se debe fallar, sería un “rotundo fracaso”.

Durante la supervisión del tramo 1 Palenque-Escárcega del Tren Maya en Tenosique, Tabasco, advirtió que no pueden dejar obras inconclusas porque existe el riesgo de que no se continúe el proyecto.

“No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023, no hay más tiempo, sería un rotundo fracaso porque si no terminamos completa la obra heredaríamos un problema al nuevo gobierno y no sólo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa, por eso no podemos fallar”, aseveró.

Acompañado del gobernador Adán Augusto López, miembros de su banquete y representantes de las constructoras, López Obrador dijo que para que no se atrasen en la construcción, adelantará la visita de supervisión de cada tres meses, a dos meses, un mes o incluso cada 15 días.

Llamó avanzar en la construcción durante la temporada de seca, antes de que inicien las fuertes lluvias.

Recordó que el tramo de Cancún a Tulum será elevado, como los segundos pisos viales en la ciudad de México.

“Hubo oposición, llegaron a decir que esta se iban a caer, recuerdo que mis hijos que estaban pequeños llegaron a plantearme el problema de decir, ¿papá, está seguro de que no se van a caer los segundos pisos, nosotros vamos a vivir siempre aquí o en Tabasco y no queremos cargar con esa vergüenza? Pues no, no se van a caer y afortunadamente no se han caído, porque fueron bien construido y han resistido ya temblores”, afirmó.

Dijo que al terminar su sexenio se entregarán mil 600 kilómetros de vías férreas, de los cuales mil 500 serán del Tren Maya, más las líneas del Tren de Guadalajara y Toluca.

El primer mandatario resaltó que por esta obra pese a la pandemia Tabasco se colocó en el tercer lugar en creación de empleos, atrás de Baja California y Chihuahua.

Aseveró que además del medio ambiente, también se están preservando las zonas arqueológicas porque el Tren Maya va acompañado de bienestar para el pueblo y de rescate cultural.

“No es posible que tengamos un tren de ese tipo y zonas arqueológicas en el abandono”, acotó.

El presidente López Obrador dijo que este domingo se inaugurará el museo de la Reina Roja en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas.

“Vamos a inaugurar el museo de la Reina roja, de una mujer gobernante que se encontró en una tumba, en una pirámide junto al templo de las inscripciones, donde está la tumba de Pakal, se pensaba que el poder sólo lo detentaban los hombres, mañana va a quedar de manifiesto que habían también gobernantes mujeres, que es lo que también procuramos, la igualdad de hombres y mujeres en todos los campos”, aseveró.