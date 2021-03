México | Vallas en Palacio Nacional para evitar confrontaciones, no por miedo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la colocación de vallas en Palacio Nacional es para evitar confrontaciones, daños a monumentos y a mujeres durante las protestas con motivo del Día Internacional de la Mujer, “pero eso que no se confunda, no es miedo”.

Ante los cuestionamientos de sus adversarios, dijo que aunque las mujeres están en su derecho de expresarse y manifestarse, “hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos, de ningún bando”.

Durante la supervisión del tramo 3 Calkiní-Izamal del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, afirmó que se optó por la colocación de las vallas porque no quieren enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las manifestantes.

El primer mandatario dijo que también se debe proteger monumentos históricos como el Palacio de Bellas Artes, el Hemiciclo a Juárez o Palacio Nacional ya que si son vandalizado se requiere la autorización al INAH para rehabilitarlos.

“Nunca vamos a reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño. Imagínense que no se cuide el palacio Nacional y lo vandalizan, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo (…) entonces no es por eso que se están poniendo esas barbas para proteger al palacio, es para que no haya provocación”, advirtió.

Dijo que en pasadas manifestaciones lanzaron bombas explosivas a una puerta de Palacio Nacional, lo cual no no sólo dañaron el inmueble, sino también a otras manifestantes.

“Incluso, repito, daños a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad sin represión, yo prefiero esa protección a que está enfrente de frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente, enfrentarlos, no porque eso sería dañino, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica”, aseveró.

Acompañado del gobernador Mauricio Vila y de miembros de su gabinete, López Obrador recordó que fue un opositor que encabezó protestas pacíficas incluso cuando le robaron la presidencia en 2006.

“Y la gente estaba más que caliente y ¿qué decidimos?, protestar de manera pacífica, no se rompió un vidrio, actuamos de manera responsable, y no fue poca cosa, repito, nos robaron la presidencia, y es lo más fácil, porque habían manifestaciones que llegaban al millón de personas, lo más fácil era tomar el Palacio pero un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”, indicó.

Refirió que grandes luchadores sociales como Gandhi, Mandela o Martin Luther King no recurrieron a la violencia, sino la resistencia civil pacífica.

Como parte de la supervisión de la construcción del Tren Maya, el primer mandatario indicó que con la mitad de lo ahorrado por no construir al aeropuerto en el lago de Texcoco se está financiando esta obra.

Dijo que de los 200 mil millones de pesos por construir la terminal aérea en Santa Lucía, 100 mil millones son destinados para el tren

Afirmó que el tren debe estar en funcionamiento a finales de 2023 porque no dejará obras inconclusas al final de su sexenio.

“Terminamos en el 2024 y yo no nos vuelva vamos a meter en nada de asuntos públicos en completo, yo me jubilo por completo, entonces si ya me voy a ir a Palenque, Chiapas. A finales del 2024, no pensemos que será como antes”, dijo.

Se comprometió a que después de que se termine de vacunar contra el covid a los adultos mayores en Yucatán, se avanzará en la inmunización de los maestros

Del gobernador Mauricio Vila, afirmó que es serio, responsable, trabajador, que no se anda con politiquerías.