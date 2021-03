Nada más en 2020, Maduro acusó tres tramas conspirativas

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que Venezuela es un país bajo asedio permanente y asegura que muchas de las conspiraciones proceden de Colombia. La más reciente denuncia data de febrero de 2021, pero nada más en 2020, se anunció se habían develado al menos tres planes

En febrero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro acusó, nuevamente, a Colombia de fraguar tramas conspirativas hacia Venezuela. Aunque el señalamiento ha surgido en diferentes momentos, de acuerdo con el registro informativo, dentro de las denuncias más importantes contra Colombia, en los últimos años, hubo una en 2018, tres en 2019, tres en 2020, y una en lo que va de 2021.

“El señor Iván Duque ha convertido a Colombia en un gran campamento paramilitar, guarida de terroristas. Hemos presenciado con estupor la manera descarada como el gobierno de Colombia ha permitido todo tipo de crímenes desde su territorio contra nuestro país, incluyendo el intento de asesinato del Presidente, así como del alto mando militar y político de la revolución, la perpetración de incursiones mercenarias, colocación de artefactos explosivos y todo tipo de acciones lesivas a nuestro territorio, contra nuestro gobierno y la tranquilidad del país”, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez, el 18 de febrero.

Maduro ha subrayado, en varias oportunidades, que el gobierno del vecino país «no ha cesado en su afán por crear terror en Venezuela».

“Esta idea del enemigo objetivo no es una idea nueva en el régimen venezolano. Ocurrió cuando Álvaro Uribe fue presidente, ocurrió incluso en la administración del mismo presidente Andrés Pastrana, y lo que ha hecho es radicalizarse porque Colombia reconoce al gobierno emanado de la Asamblea Nacional (AN) y reconoce a los embajadores que ha enviado la AN. Entonces todo eso repercute y lo usa el régimen venezolano para su discurso internacional, internacionalmente se busca un viraje de lo que ocurre en el país”, indica el internacionalista Luis Daniel Álvarez, consultado por TalCual.