Perú | George Forsyth seguro y optimista que seguirá en la carrera electoral

JNE hoy evaluará recurso de apelación del candidato presidencial de Victoria Nacional. “Ningún país en democracia excluiría a candidatos a pocas semanas de las elecciones”, precisó.

Emocionado y totalmente optimista. Así se encuentra George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, quien expresó su confianza que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitirá una resolución a su favor que le permitirá continuar en carrera electoral.

Por ello, hoy viernes habrá una audiencia pública en la cual se evaluará el recurso de apelación presentado por este grupo político en contra de la resolución en primera instancia que determinó la exclusión de su candidatura.

De esta manera, Forsyth espera que el JNE anule nuevamente, por segunda vez, este fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) en bien de la transparencia del proceso electoral, pues aseguró que “ningún país en democracia excluiría a candidatos a pocas semanas de las elecciones, comprenderán que es lo más antidemocrático que existe”, remarcó.

Asimismo, dijo “Sentimos emoción porque sabemos que al fin ya vamos a pasar este proceso que han venido dilatando, que le están haciendo un grave daño a la democracia en el Perú y sabemos que el JNE va a ser favorable hacia nosotros porque la primera resolución donde nos han excluido ya la declararon nula. Ahora no han presentado nada nuevo y le han pedido nuevas pruebas y sino presenta nada nuevo el resultado debe ser igual”, dijo Forsyth.

CONFIANZA PLENA

El candidato de Victoria Nacional aseguró que no es tiempo de mirar atrás y confía plenamente que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) corregirá, una vez más, el error cometido por el Jurado Electoral Especial.

La apelación presentada se fundamenta en dos piezas elementales que demuestran que Forsyth no omitió información alguna, sino que fue víctima de un formulario que induce al error, por tanto, no se puede excluir a un candidato que no ha tenido ninguna intención de faltar a las normas y que, por el contrario, presentó toda la documentación requerida conforme a ley.

RESPALDO DE OEA

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), resaltó su preocupación por la resolución de exclusión de George Forsyth. Se estaría vulnerando el derecho de millones de peruanos de elegir en las urnas. “Excluir a un candidato de unas elecciones debe ser por ofensas graves sustanciadas procesalmente. Lo contrario no suma, resta. El pueblo es el soberano que debe elegir en las urnas”, escribió Almagro en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Por ello, las declaraciones de Almagro son importantes ante las próximas elecciones en el Perú. No se puede vulnerar los derechos de las personas de elegir a un candidato, sino hay pruebas para excluirlo de las elecciones generales como es el caso de George Forsyth.

PROGRAMA AGUA PERÚ

En tanto, George Forsyth sigue visitando las zonas más vulnerables de Lima para conocer de cerca las carencias de los pobladores. Así, llegó hasta lo alto de la Agrupación Familiar Leones, de San Juan de Lurigancho, en donde presentó el programa Agua Perú a implementarse como parte de su política social en un gobierno de Victoria Nacional.

En este lugar habitan casi 5 mil familias que desde hace 25 años no tienen acceso a este servicio en sus hogares y que en pleno virus de la Covid-19 resulta un grave riesgo de contagios.

Sin más treguas y decidido a acabar con esta situación, Forsyth aseguró ante los vecinos que, como primera medida en un gobierno suyo, se procederá a declarar en emergencia el abastecimiento de agua y desagüe a nivel nacional para cerrar por fin este capítulo que por años afecta a miles de ciudadanos.

Esta importante propuesta que forma parte de su Plan de Gobierno, la llevó hoy hasta lo alto de la Agrupación Familiar Leones de San Juan de Lurigancho en donde habitan casi 5 mil familias que desde hace 25 años no tienen acceso a este servicio en sus hogares y que en pleno virus de la Covid-19 resulta un grave riesgo de contagios.

En SJL, Forsyth expuso el programa nacional Agua Perú.

RESERVORIOS

El programa Agua Perú comprende la construcción de reservorios y conexiones de agua potable a nivel nacional. Se propone también brindar 100% de cobertura en la zona urbana y 90% de cobertura en la zona rural.

Para lograrlo, el candidato presidencial dijo que solicitará facultades al Congreso a fin de contar con una nueva ley de contrataciones del Estado y modificar las leyes de: liberación de Predios y Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de agilizar la ejecución de obras.

Además, se invertirá S/40 mil millones para cerrar la brecha de agua y desagüe a nivel nacional. Asimismo, en su primer mes de gobierno, lanzará el primer paquete de inversiones por S/2 mil millones “mejoraremos la gerencia de Sedapal y las Entidades Prestadoras de Servicio a nivel nacional y se asignará un porcentaje del canon obligatorio para que los gobiernos regionales gasten en proyectos de agua y desagüe”, dijo Forsyth.