Ana Rosario Contreras, a ND: Mi premio es un reconocimiento a la mujer venezolana que lucha

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, recibirá este lunes el Premio Internacional Mujeres de Coraje (IWOC, en inglés) otorgado por el Gobierno estadounidense, informó el embajador de Juan Guaidó en ese país Carlos Vecchio.

El anfitrión del acto será el Secretario de Estado Antony Blinken y el Premio busca reconocer a mujeres de todo el mundo que demuestran valor y liderazgo por la defensa de la justicia, paz, DDHH, igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Durante el acto, la primera dama de Estados Unidos, la doctora Jill Biden, ofrecerá un discurso. De acuerdo al Centro de Comunicación Nacional, Contreras fue distinguida por su activismo en pro de un cambio en el país y su apoyo a los venezolanos.

En entrevista exclusiva a ND, Ana Rosario Contreras destacó que el premio no solo la representa a ella sino a la mujer venezolana que lucha en la crisis que se vive en la nación. Además habló sobre el día internacional de la mujer, dijo lo que le recomienda a las mujeres de la nación, y se expresó en torno a la vacunación y la necesidad de que se priorice a trabajadores de la salud que son la primera línea frente a la pandemia.

A continuación nuestra entrevista:

¿Qué siente recibir el Premio Internacional Mujeres de Coraje?

– Para mí el reconocimiento que me ha hecho el Departamento de Estado de EEUU, al concederme el premio Mujeres de Coraje, es un reconocimiento a la mujer venezolana, a la mujer resiliente, a la mujer que a pesar de las adversidades seguimos avanzando, que no nos arrodillamos, a esa ama de casa que hoy no tiene gas y tiene que cocinar con leña, a la que no tiene luz, a la que no tiene que darle de comer a sus hijos, a la mujer trabajadora que sale todos los días a su jornada pero el retorno económico no les alcanza para tener calidad de vida. A la mujer periodista que tiene que cumplir su trabajo con una amenaza, a la mujer enfermera que tiene que ir a laborar a un hospital en unas condiciones indecentes y de alto riesgo pero que su salario no le permite tener calidad de vida, sin embargo está ahí por amor al paciente, pero también está ahí levantando su voz de protesta, siendo perseguida, siendo hostigada, siendo víctima de ataques de personas violentas que tienen el mandato de silenciar su voz de protesta.

– Eso representa para mí este premio. Es un reconocimiento que nos están dando ante la visibilidad que hemos hecho por el esfuerzo, por el empoderamiento, por el puje que tenemos en esta situación que vive el pueblo venezolano en el cual la mujer formamos parte.

¿Cuál es su mensaje para la mujer venezolana, tomando en cuenta que ese día, el 8 de marzo, es el Día Iinternacional de la Mujer?

– Mi mensaje a la mujer venezolana es que no debemos tener miedo. Que llegó el momento de la resiliencia, que llegó el momento del coraje y la valentía. Que hoy es un momento en el que sumemos, que apartemos las diferencias ideológicas o cualquier tipo de diferencias que pueda menguar ese tejido social de lucha que necesitamos en este momento, donde la unidad no puede ser de palabra o de discurso, tiene que haber una unidad monolítica, donde tenemos que tener claro los objetivos, una estrategia conjunta para poder avanzar en esta lucha que libramos los venezolanos por la libertad, por la democracia. Para que Venezuela vuelva a vivir en el respeto a los DDHH, donde la Constitución no sea letra muerta, sino que sea una letra viva.

– Para ello necesitamos la organización, la articulación, el reconocernos, el respetarnos, el tolerarnos, y no perder el foco.

– Yo creo que es un momento en el que la mujer venezolana se debe levantar gallardamente para poder avanzar con mucha organización, porque si algo caracteriza a una mujer es la organización, la articulación, la planificación. Nosotras nos necesitamos juntas, tenemos que reconocernos, tenemos que formar parte de ese tejido social de lucha para poder avanzar por senderos de libertad y de justicia que es lo que reclama en este momento el país.

¿Qué nos puede decir en torno al mecanismo Covax para obtener vacunas? ¿Y cómo ve el proceso de vacunación en el país?

– La vacuna es un derecho humano, y es una responsabilidad del Estado garantizarla. Expertos en estas áreas han hablado que vacunas pueden tener hasta un 70 u 80% de eficacia. Los venezolanos debemos vacunarnos y eso es importante, porque nuestro organismo va a estar preparado para identificar el Sars Cov 2, y poder el cuerpo establecer sus mecanismos de defensa.

– Pero también es importante que el Estado entienda que es su responsabilidad proveer este tipo de biológicos para que se genere una inmunización en rebaño, es decir, que más del 70% de la población esté inmunizada.

– Celebro estas mesas técnicas que se están realizando con representantes del Gobierno interino de Juan Guaidó y representantes de la administración del señor Nicolás Maduro, porque hasta en los países en guerra debe haber un espacio para la vida, y cuando se ponen de acuerdo para ingresar al país este biológico, nosotros lo celebramos.

– Nos preocupamos muchísimo por la deuda que mantenía Maduro con la OPS. Sin embargo, entendiendo que se le está dando prioridad a la vida y que se lleguen a acuerdos que efectivamente beneficien a la población venezolana, por supuesto que nosotros debemos estar de acuerdo por el derecho a la vida.

– La población debe exigir que se publique el plan nacional de vacunación. Con las s00 mil dosis que ingresaron al país de la vacuna rusa Sputnik V (en dos lotes), todavía no conocemos un plan de vacunación. Los protocolos de vacunación de la OMS son claros, que hay dos sectores priorizados: primero, el sector salud y es que nosotros estamos en ambientes de alto riesgo, con un alto riesgo de contagiarnos y necesitamos inmunizarnos para poder continuar al frente de la primera línea de atención.

– La otra población que debería vacunarse es la población que tiene comorbilidad, y en consecuencia tiene riesgos a complicarse en casos de un contagio. Sin embargo, escuchamos a representantes de Maduro como se les dio prioridad a miembros de la AN electa el 6D que representa a Maduro. Ahí consideramos que no se cumplen los protocolos establecidos en la OMS, porque hasta la presente fecha no tenemos el número de enfermeras o personal de salud que ha sido objeto de la inmunización.

– En algunos centros se pretende utilizar la vacuna de acuerdo a algunos criterios. Hay enfermeras que han tenido que exigir de manera firme ser vacunadas porque se les quería excluir por razones de que faltaron ayer. La vacuna, repito, no tiene ningún tipo de condición para su administración. En este caso el sector salud tiene prioridad en recibir la vacuna porque es el sector que debe hacerle frente al cuidado de todos los trabajadores que hayan sido contagiados y que presenten algún tipo de complicaciones que ameriten una instancia hospitalaria.

Por otra parte, ¿qué opina de la cepa brasileña y las variantes del Covid-19?

– Expertos en esta materia han hablado de que en torno a las variantes no se ha determinado todavía que presentan un alto nivel de mortalidad pero sí del contagio. Esto implica que, a pesar de que vemos erráticas medidas por parte de voceros oficiales que pretenden manejar el Covid con criterio de calendarios de días de fiestas, navidad, carnaval, semana santa, creo que hoy es el momento en el que los venezolanos entendamos que para evitar el contagio masivo está en nuestras manos con el uso correcto de la mascarilla, la higiene frecuente de las manos, y el distanciamiento social.

– Los venezolanos debemos entender que evitar cualquier contagio depende de nosotros. El sistema de salud es un sistema muy débil. Hoy nuestros hospitales no están en capacidad de darle atención a un número importante de personas que, por descuido, puedan estar contagiados, y que ameriten atención médica especializada. En nuestros hospitales hoy se procede al ruleteo como se conoce a cuando pacientes deben ir de hospital en hospital para buscar atención. Hoy los hospitales, el gran motivo que tienen para no admitir personas con contagios y con complicaciones respiratorias es la carencia de oxígeno. Nosotros debemos actuar de manera responsable con nosotros y con nuestra familia y para ello la prevención del Covid en cualquiera de sus variantes depende de las medidas de bioseguridad reconocidas por la OMS.