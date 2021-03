EEUU | Texas anuncia operativo Estrella Solitaria en frontera con México

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas lanzaron este fin de semana el operativo Estrella Solitaria en la frontera con México en un esfuerzo estatal para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de personas y de drogas.

El operativo integra miembros de el DPS con la Guardia Nacional de Texas y despliega personal de seguridad en áreas fronterizas consideradas de alta amenaza para «negar a los carteles mexicanos y otros contrabandistas la capacidad de transportar drogas y personas indocumentadas a Texas”, detalló la oficina del gobernador en un comunicado este sábado.

“La crisis en nuestra frontera sur sigue aumentando debido a las políticas de la Administración Biden que se niegan a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal”, consideró Abbott.

