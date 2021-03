México | Padre sorprende a su hija en pleno baile para videos de TikTok, así reaccionó (Video)

Los videos de Tik Tok continúan siendo populares entre jóvenes y adolescentes. Algunos tratan de innovar y otros imitan a sus artistas favoritos.

Uno de los retos que ha causado polémica en la plataforma de videos es el “twerking”, un movimiento de cadera, especialmente hecho por mujeres, que siempre enciende las redes sociales.

En uno de los casos, mientras una joven bailaba como parte de este reto, su papá se dio cuenta y la obligó a ofrecer una disculpa pública a su familia, pues la había puesto en vergüenza al hacer ese tipo de bailes y compartirlos.

En el video, la joven dijo que se disculpaba “por las fotos y videos en los que me denigro. Lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”.

#Viral Este hombre hizo que una joven grabara un video para disculparse por hacer publicaciones de #Twerking en #Tiktok ¿Qué opinas? pic.twitter.com/yAjW7HTF0T — En Vivo Mx (@envivo_Mx) March 5, 2021

Mientras, su padre le pregunta: “¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?”. Ella mantiene la cabeza agachada y sin responder.

Al final le dijo que no tiene razón para ese comportamiento. “Tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. No tienes razón para estar enseñando las nalgas”.

El video de regaño y disculpa se ha hecho viral y ya generó tanto comentarios a favor como en contra respecto a la actitud del padre hacia su hija. Algunos usuarios aseguran que fue una buena decisión corregirla para que no vuelva a cometer esa acción.

Otros critican la actitud del papá al considerarla retrógrada y machista al no permitir que ella se exprese, incluso dicen podría afectar la salud mental y psicológica de la joven.

¿Por qué son populares los videos en Tik Tok?

Tik Tok es una red social asiática basada en compartir videos musicales, en principio, pero ahora tiene contenido de todo tipo. El año pasado superó a Facebook, Instagram, Youtube y Snapchat en el número de descargas.

La aplicación consiste en compartir pequeños clips musicales y fue lanzada en China desde 2016. Tik Tok permite crear, editar y subir videos musicales de un minuto en los cuales es posible añadir efectos y algún fondo musical.

No se necesita saber mucho de edición para crear videos de Tik Tok y la aplicación incluye el envío de mensajes, votaciones, listas de amigos y seguidores.