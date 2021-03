Seis sonados casos de violencia contra la migración venezolana

Caracas. Aunque el riesgo de ser víctimas de violencia, robos y trata de personas aumenta al encontrarse solos en un país nuevo, los venezolanos que deciden emigrar con su familia no están exentos de ataques: Gabriel Sanabria, trabajador venezolano en Colombia, es el caso más reciente.

El más lejano, aunque todavía resuena en la opinión pública, es el de Stefany Flores, modelo deltana en Trinidad y Tobago. Los siguientes son seis sonados casos de violencia contra migrantes forzosos venezolanos registrados por El Pitazo en los últimos siete meses.

Gabriel Sanabria

Gabriel Sanabria, un vendedor ambulante venezolano radicado en Bogotá, Colombia, fue herido en el rostro con un cuchillo por un hombre en las adyacencias de un centro comercial, cuando se encontraba con su pareja vendiendo su mercancía.

El hecho ocurrió el jueves 4 de marzo. El venezolano permanece estable aunque con heridas en su rostro y brazos. «Me decía que me fuera de su país, que el territorio colombiano es de él», relató Sanabria en un video que fue difundido en Twitter.

Aunque el agresor fue capturado, la esposa del trabajador venezolano contó a el diario Pulzo que el hombre seguía gritándole a ella. «Me dirijo hasta la Fiscalía en la patrulla con esta persona y me amenazaba expresándome que nos debíamos ir porque no podíamos estar en ese lugar; que si él salía me iba a matar«, señaló.

Diocelys Salazar

En la provincia del Chimborazo, en Ecuador, fue asesinada de varias puñaladas la venezolana Diocelys Salazar, de 22 años, madre de dos niños y oriunda de la ciudad de Coro, estado Falcón.

El hecho ocurrió el pasado 13 de febrero. De acuerdo con la familia, a Diocelys la atacaron luego de discutir con la exmujer de su pareja. La venezolana emigró hace año y medio a Ecuador, donde encontró trabajo con el que ayudaba a su familia en Venezuela.

La autora intelectual del homicidio sigue en libertad, mientras que la mujer que le roció el gas pimienta a Salazar recibió una medida sustitutiva de libertad y la colocación de un brazalete de seguridad. A Silvia Arango, quien la acuchilló, se le dictó privativa de libertad por el cargo de asesinato.

Víctima de violación

Una joven venezolana de 18 años fue violada el sábado 23 de enero en Buenos Aires, Argentina. Del delito fue imputado su empleador, Irineo Garzón Martínez, de 35 años. El hombre fue enviado a prisión mientras siguen las investigaciones.

La víctima, cuyo nombre permanece bajo resguardo de la justicia por razones de seguridad, denunció que fue drogada y abusada sexualmente, luego de ser citada para la primera jornada de trabajo, coordinada días antes por la red social Facebook.

El hecho generó la indignación de venezolanos dentro y fuera de Argentina. Incluso, medios de comunicación y numerosas personas en ese país acompañaron a la víctima y a su familia en su propósito de conseguir justicia.

Orlando Abreu

El asesinato del venezolano Orlando Abreu, a manos de Oscar Narro, alias “Cara Cortada”, el domingo 24 de enero de 2021, conmocionó a la opinión pública, luego de que el video del hecho se publicara en las redes sociales la noche del 12 de febrero.

Abreu, migrante de 27 años que se radicó en la provincia peruana de Trujillo, trabajaba como comerciante. Su hermana María José afirmó que días antes del crimen, una mujer llamada Manuela Guevara, a quien señala de manifestar «mucha xenofobia contra los venezolanos» en Trujillo, tuvo una discusión con su hermano.

Alias Cara Cortada, quien confesó haber asesinado al comerciante venezolano, fue detenido e imputado del delito de homicidio calificado. La Fiscalía de Trujillo solicitó nueves meses de prisión preventiva en contra del acusado mientras siguen las investigaciones.

Junior Ramírez

Junior Ramírez Alarcón, venezolano de 23 años residenciado en Perú, fue agredido verbalmente por un hombre de nacionalidad peruana mientras trabajaba. El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2020 cuando realizaba una entrega a domicilio como repartidor de la compañía Rappi.

El ataque de Miranda le valió una multa emitida por la Municipalidad de Miraflores, distrito de la ciudad de Lima donde reside y ocurrió el hecho, por la suma de 4.300 soles (equivalentes a 1.200 dólares) por agresión y expresiones xenófobas. De igual modo, la Procuraduría Municipal remitió el caso a la Fiscalía, que abrió una investigación.

Stefany Flores

Una venganza por un casting pudo haber sido la causa de la agresión que sufrió la joven deltana Stefany Flores el 12 de agosto de 2020, informó una fuente en Trinidad y Tobago al medio de comunicación El Periódico del Delta.

Dos funcionarios de seguridad fueron detenidos al sur de la isla caribeña, acusados de secuestrar e intentar asesinar a la joven venezolana con un cuchillo. Flores, quien afirmó que el hecho cambió su vida, debió someterse a una serie de cirugías. El ataque contra la venezolana de 18 años resonó en los medios de comunicación y generó el rechazo de sus compatriotas.

Redacción El PitazoMigración

