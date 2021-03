Abogado es viral en TikTok por enseñar a reconocer si alguien miente (Video)

¿Cansados de las mentiras? Esto es corroborado por la gran cantidad de seguidores que posee este abogado que ya es viral en TikTok por compartir un video donde muestra trucos muy sencillos y originales para todo tipo de gustos. Eso sí, en esta ocasión se volvió en tendencia porque uno de estos ayuda más allá de temas jurídicos y se trata de unos consejos que permiten detectar si alguien miente.

“Deja de caer en las mentiras de la gente”, escribió Mike junto a un vídeo en el que mostraba la manera de poner a prueba las cosas que dice una persona para así detectar si son verdad o no. Esto ha llamado la atención en todo tipo de público que busca de alguna u otra forma evitar los engaños de todo tipo, ya sea a nivel legal o en situaciones que se apoderan de nuestro día a día.

Este tipo de situaciones suceden porque hay personas que tienen habilidades para engañar y fácilmente no podemos distinguir si es que no están mintiendo o no todo lo que nos dicen es correcto. Sin embargo, jueces y abogados parecen estar preparados para este tipo de momentos fortuitos que nos llevan a descubrir ciertas farsas y, de alguna u otra forma, llegar a la verdad.

Para Mike, una de las formas más efectivas de detectar si te están mintiendo es pedirle a la persona que repita la historia que te está contando: “Los que dicen la verdad añaden datos y recuerdan más detalles a medida que vuelve a contar la historia”. Y esto va tomando fuerza cuando suelen equivocarse o aumentar detalle en la historia: “los mentirosos suelen memorizar su discurso y mantenerlo igual”.

Depor