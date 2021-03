Adriana Azzi: Horóscopo del 8 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 8 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 300

Te quitas una responsabilidad de otros. Alguien cercano que te recomienda con otra persona. Debes cumplir con lo que comprometes. Diferencia con alguien conocido. Salidas nocturnas. Relación con alguien religioso que te ayuda con un problema personal. Compra de alimentos.

Trabajo: Encuentro con amigo en un empleo nuevo. Cuidado con negocio o socios. Nuevos inicios laborales.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Ten paciencia con tu pareja. Asistes a una celebración entre familias y amigos con felicidad.

Parejas: Reunión importante con tu pareja y la familia por un viaje que haces muy importante.

Solteros: Recibes una tarjeta de invitación. Participas en una licitación o negocio positivo.

Mujer: Tu pareja te dirá algo importante. Escucha a esa persona que está a tu lado el día a día.

Hombre: Recibes una vista de alguien del pasado. Cuidado con personas en tu entorno que no son verdaderos.

Consejo: Bendice tu día a día.

Tauro

Palabra clave: Placer.

Número de suerte: 956

El mundo en tus manos. Se mueven las energías. Alguien pone en tela de juicio lo que sabes. La suerte de tu lado. Recibes un dinero inesperado. Inicias un negocio. Emprendimiento. Algo con alimentos que te trae dinero. Analiza lo que quieres. Aprendes a cambiar lo negativo en positivo.

Trabajo: Reunión en centro comercial por un negocio. Te activas en los estudios. Inversiones.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: No discutas con La persona que amas. Nuevos inicios con la persona amada. Encuentros amorosos.

Parejas: Evita discusiones y molestia con seres queridos. Compra de alimentos con alegrías.

Solteros: Veras el camino abierto a reconciliación. Algo con un cementerio. Algo con una herencia.

Mujer: Asistes a una iglesia. Nuevas experiencias en lo económico. Controla los caprichos.

Hombre: Preocupante un poco más por tu padre. Cambio de fecha para un viaje. Mujer que te busca.

Consejo: Hazte una limpieza con una vela morada y pide limpiar todo.

Géminis

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 800

Asumes un compromiso con tu pareja en una casa. No exijas si tú no das. Inicias estudios. Algo con la fecha 24 qué es importante. No dejes las cosas a un lado. Tú votas tu suerte. Pendiente con las deudas. Te comprometes con alguien recién conocido (a). Noticias positivas que te dan un cambio.

Trabajo: Confías en una persona que te ofrece un empleo. Cambios positivo en tu vida laboral.

Salud: Molestia en las costillas.

Amor: Un nuevo proyecto con tu pareja. Controla los celos. Aclara lo que te molesta. Viajes.

Parejas: Inicias una nueva rutina Cambios en tu vida. No te enrolles en cosas que no vale la pena.

Solteros: Algo que tendrá que acabarse. Se te abre los caminos y llega una persona que te ayuda y te dirá lo que vas hacer.

Mujer: Debes hablar y solucionar lo que pasa. No dejes a quien te quiere. Estarás programando un viaje.

Hombre: Ganas algo que quieres. Cambios y transformaciones. Deja de ser negativo (a).

Consejo: Asiste a una iglesia y ayuda a un indigente.

Cancer

Palabra clave: Asesoría.

Número de suerte: 964

La suerte de tu lado abundancia, éxito. Logros. Alguien conocido te busca para que trabajes con él. Se activa la energía del amor. Si quieres algo debes buscarlo. No te acostumbres a que todo te lo den busca de trabajar y hacer lo que quieres. Pon un poco de esfuerzo. Aléjate de personas negativas.

Trabajo: Perderás todos los temores y darás paso seguro. Algo con una presentación que te trae buenas nuevas.

Salud: Mejorando.

Amor: Debes preocuparte por tu pareja. Llega una persona especial y cariñoso (a) a tu lado.

Parejas: Cambio en viaje. Nuevos negocios. Deja lo que te perturba. Grandes momentos de mudanzas.

Solteros: Proyecto que se activa.. Resuelves un contrato que no te conviene. Resuelves un problema con una administradora.

Mujer: Cuidado con las promesas y no las cumples. La rueda de la fortuna anuncia buenas noticias.

Hombre: compra de flores por algo espiritual. La protección esta de tu lado. Compra de teléfono.

Consejo: Pon orden en tu día.

Leo

Palabra clave: Viaje.

Número de suerte: 128

Dedícate a lo que sabes hacer. Suerte en este inicio de semana. Recuerda que debes buscar asesoría en lo que necesitas. Viaje de ida y vuelta por trabajo. Entregas unos documentos por un empleo. Hazte una limpieza espiritual con una vela amarilla. Invitación a una reunión de amigos.

Trabajo: Conéctate con la buena energía para que logres lo que quieres al hablar con compañeros o jefe.

Salud: Sin novedad.

Amor: Se responsable con lo que prometes. Debes recuperar a esa persona especial cuidado con enemigos ocultos.

Parejas: Hay algo que sale de tu vida. Te depositan un dinero pendiente. Compras necesarias.

Solteros: Cambios y traslado por lo económico. Llega el dinero esta energía está activada en tu vida.

Mujer: Juegos al azar que trae ganancias. Una nueva vida. Mantén la calma que todo va a salir como quieres.

Hombre: Llego el momento de hacer los cambios necesarios. Debes mostrarle al mundo lo que sabes hacer.

Consejo: Deja las dudas que te atormentan.

Virgo

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 301

Visualiza lo que quieres. Deja los pensamientos negativos. Participas en un grupo de trabajo que te trae beneficios. Amigo o jefe del pasado que te busca para que trabajes con él. Compra de ropa de color verde. Es hora que salgas a buscar lo que quieres. No te quedes detenido en tu casa.

Trabajo: Conoces a una persona que te trae buenas suerte. Escucha consejo en el nuevo empleo.

Salud: Hacer dieta.

Amor: No pierdas el tiempo discutiendo con tu pareja. Un nuevo amor. Analiza bien lo que te ofrece alguien querido.

Parejas: Recibes un beneficio. Alegrías en tu casa ya que todo lo económico mejora. Asume tu responsabilidad.

Solteros: Nuevas experiencias. Hecho curioso con una virgen. Debes prestarle atención a una hermana.

Mujer: Llega el equilibrio en lo que estás haciendo. Acuerdos con tu pareja. Compra de muebles.

Hombre: Te ofrecen un cambio de vivienda. Tendrás tranquilidad con la persona que está a tu lado.

Consejo: No permitas que te engañen.

Libra

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 795

Responsabilidad que debes asumir. Te asocias con alguien conocido pero revisa bien las cosas. Te envían a trabajar en otra empresa. Descubres algo que no te favorece en lo personal. alguien religioso que te da consejo. Arreglas un problema con tarjeta de un banco. El mundo en tus manos.

Trabajo: Nueva experiencia laboral. Debes aprender bien lo que haces. Arreglas una diferencia con compañero.

Salud: Mejoras un dolor de cadera.

Amor: Llamada importante con buenas noticias. El sol sale para ti en el amor. Cobras dinero.

Parejas: Cambias la rutina con tu pareja. Recibes el crédito que quieres para comprar lo que quieres.

Solteros: Una persona conocida que está pendiente de ti. Compra de lotería con ganancias.

Mujer: El amor llega a tu vida. Necesitas hacer una reunión con la familia por una herencia.

Hombre: Conversación con la familia donde aclaran unas diferencias. Compra de ropa blanca.

Consejo: El amor lo hace todo.

Escorpio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 010

No escuches comentarios de personas conflictivas. La suerte en tus manos. Te cancelan algo pendiente. Canalizas algo que quieres. Compra de vehículo. Estarás analizando lo que quieres hacer. Inicias un negocio solo, no quieres trabajar con otros. Tu pareja te pide más atención.

Trabajo: Debes hacer más por lo que te comprometes. Negocio con alguien muy querido. Evolución económica.

Salud: Alergias de nariz.

Amor: Sientes una gran atracción por alguien búscalo (a). Alegrías. Celebraciones salidas nocturnas.

Parejas: No permitas que otros te hagan difícil. Busca tener contacto con personas conocidas positivas.

Solteros: Algo con artículo que escribes o recibes. Tienes la felicidad en tus manos no la pierdas.

Mujer: Deja el miedo en lo que quieres adelante no te detengas. compras algo por lo que has luchado.

Hombre: Armonizas un grupo de trabajo. Estarás pendiente de un resultado. Llega la solución a un problema personal.

Consejo: Controla el estrés.

Sagitario

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 735

No pierdas la suerte ni la prosperidad por falta de atención. Debes cancelar una deuda pendiente. Una persona mayor pendiente de ti. Estarás muy molesto (a) con un familiar. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Se activa la prosperidad. Trabajo con un vehículo. Se activa el amor. Bendiciones.

Trabajo: La bendición del dinero llega a tus manos. Nuevos negocio todo se activa. Cambio en socios.

Salud: Controla el estrés.

Amor: Salidas nocturnas. Algo con unas flores. Debes vivir con calma y claridad.

Parejas: Viaje o vuelo que se atrasa. Eliminas a una persona de tu entorno que es muy conflictivo (a).

Solteros: Todo comienza a fluir. Debes estar pendiente de hijos. Semana de gran felicidad.

Mujer: Consigues el amor ideal. Te quejas por una espera injustificada. Pareja estable que está pendiente de ti.

Hombre: Te sorprendes de alguien que cambia una idea o te da la razón en una situación. Viaje.

Consejo: Debes ser claro (a) en lo quieres.

Capricornio

Palabra clave: Evolución.

Número de suerte: 051

No compares a nadie ya que cada quien tiene su personalidad. No le des a otros lo que necesita tu familia. Hijo que te da alegrías. Logras solucionar un problema. Lucha por lo que quieres. No te acostumbres a que todo te lo den. Valora lo que tienes. Dedícate a los estudios. Reconciliación. Alegría.

Trabajo: Cambios positivos. Harás un sacrificio por el bienestar económico. Firmas un contrato positivo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sorpresa amorosa. Cuidado con un dinero que se puede perder. Consigues seguridad en algo familiar.

Parejas: Gastos inesperados. Cambio de look. Invitación que te sorprende de tu pareja.

Solteros: Algo con el mercado o alimentos. Debes buscar más opciones en tu trabajo o lo que haces.

Mujer: Salidas nocturnas. Nuevas posibilidades de remodelaciones. Arreglo problema de electricidad.

Hombre: Debes asumir situaciones que alteran tu vida. Toma las cosas con calma. Haz una buena elección.

Consejo: Atiende tu vida espiritual

Acuario

Palabra clave: Ángeles.

Número de suerte: 784

Debes aclarar una situación con tu pareja. Verás la vida diferente con el cambio de vivienda. Asumes un nuevo puesto de trabajo. Disfruta lo que tienes. Día de mucha suerte en lo económico. Compras necesarias para tu casa. Viaje. Arreglas documentos. Solucionas algo en oficina pública.

Trabajo: Alguien te busca para ofrecerte un empleo. Muchas bendiciones en este día. Recibes un pago.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Te invitaran a una casa que querías ir. Hecho curioso con un mensaje de teléfono.

Parejas: Debes arreglar algo antes de emprender otras acciones. Viajes por diversión en familia.

Solteros: Tendrás mayor optimismo y fe. Recuperas el tiempo perdido. Cambios en tu vida.

Mujer: Días de gran felicidad ya que sabes que encontraste el amor y no puedes dejarlo ir. No analices tanto.

Hombre: Recuerda cuando uno ama es con sus defectos y virtudes. Viaje por paseo que planificas.

Consejo: Cuidado con quien compartes, lo tuyo.

Piscis

Palabra clave: Bienestar.

Número de suerte: 502

Nuevas inversiones. Logras una propuesta. Cuidado con los malos entendido. Viaje que disfrutas. Revisa los papeles que tienes pendiente. Amiga pendiente de ti. Inestabilidad por la salud. Llega visita inesperada. Bendiciones del padre celestial. Hijos que cambia de estudios.

Trabajo: Se fiel con quien trabajas. Debes analizar bien lo que te ofrecen. Algo con número de un documento que te beneficia.

Salud: Indigestión.

Amor: Nacimiento y fiestas importantes. Alegrías. Celebraciones. Sueños que logras.

Parejas: Nuevas oportunidades de cambios que debes asumir. Hay un periodo de enseñanza.

Solteros: Recibes un reconocimiento. Reconoces el trabajo de otros. Dinero que te cancelan por trabajo extra.

Mujer: Estabilidad amorosa. Recuerda lo que es tuyo nadie te lo quita. Se ve más movimiento en estos días.

Hombre: Debes ser consciente de lo que haces. Pon en práctica la meditación. Te invitaran a un compartir.

Consejo: No esperes que el tiempo pase se feliz.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial