Basílica Virgen del Valle e iglesias en Nueva Esparta permitirán actividad de manera progresiva

La Basílica Menor de El Valle del Espíritu Santo y las demás iglesias parroquiales abrirán sus puertas y permitirán las actividades de manera “progresiva”, anunció a través de un comunicado la diócesis de Margarita en el estado Nueva Esparta.

Asimismo, en este texto emanado de la Diócesis que dirige Monseñor Fernando Castro Aguayo, se establecieron normas para realizar la reapertura, explicando que en la isla de Margarita no se pudo cumplir por el rebrote del coronavirus que se registró a diferencia de otras regiones.

Entre las normas de bioseguridad que se deben cumplir son, el no permitir personas de pie, no superar el 30% de aforo y llevar una logística de registro previo para la asistencia a las misas.

Cabe mencionar que la Basílica de El Valle fue cerrada al público en marzo pasado, incluso las festividades por el aniversario de La Virgen en septiembre 2020 no se realizaron de manera presencial sino con misas online.

Monseñor ha destacado que permitir aglomeraciones en tiempos de pandemia no se corresponde con el amor que se le debe tener a la vida, de allí que el sistema de flexibilización 7+7 que incorporó a las iglesias el año pasado, no se aplicó en Nueva Esparta, pues la Diócesis consideró que no estaban dadas las condiciones.

Con redacción de Porlavisión.