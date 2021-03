Cómo verte genial con brackets

Todos queremos lucir bien y elegantes, pero es posible que los brackets produzcan vergüenza. Sin embargo, ¡no debes dejar que cambien la imagen que tienes de ti mismo! Cuando terminen de hacer su trabajo, nunca te arrepentirás de haberlos tenido. Sigue los pasos que aparecen a continuación para saber cómo verte bien y tener seguridad mientras uses los brackets.

Acepta los brackets. Tener brackets es maravilloso, no por su apariencia ni por la forma en que se sienten, sino por los resultados que producen. Además, tenerlos demuestra que te preocupas por tu aspecto y que intentas mejorarlo. Recuerda que al final del tratamiento, tendrás una sonrisa perfecta.

Elige un color que no sea muy llamativo. Si los brackets son tradicionales, piensa en los colores de las gomas elásticas que elegirás. Evita los colores vivos como el naranja, el verde, el amarillo, el rojo, el celeste, el violeta, etc. Estos colores suelen llamar más la atención. Debes evitar también las gomas transparentes porque tienden a mancharse. Puedes usar negro, gris y plateado. Estos colores no son muy visibles y no se manchan con mucha facilidad.

Prueba con distintos colores. Después de un tiempo, sabrás cuáles te favorecen más.

Si eliges dos colores o más, debes asegurarte de que pertenezcan a la misma familia (cálidos o fríos) y que no desentonen.

Puedes pedir otro estilo de brackets. Si no te gustan en absoluto los tradicionales que te han colocado, consulta con el ortodoncista sobre los demás tipos. Algunas opciones son las siguientes:

Brackets de cerámica: tienen el mismo tamaño que los tradicionales, pero su color es similar al de los dientes. [3]

Brackets linguales: se colocan en la parte interior de los dientes, por lo que no se ven. Debes tener en cuenta que suelen ser más incómodos al principio y pueden provocar más dolor. [4]

Invisalign: estos no son brackets, sino protectores dentales hechos a la medida para alinear los dientes durante un plazo de dos años o más. No funcionan para tratar los problemas dentales graves.

¡Deja a un lado la timidez! Sigue sonriendo y mantén la cabeza en alto. Un rostro amigable y una actitud positiva causarán un efecto mucho mayor en tu aspecto que el que podrían causar los brackets. Sé tú mismo; eso es lo que de verdad importa.

No hables entre dientes ni trates de mantener la boca cerrada. Es posible que las personas te malinterpreten y piensen que eres tímido o que no quieres hablar con ellas.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial