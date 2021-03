Columna Alfredo Millán #8M

El Alcalde de Porlamar, la ciudad marinera, al parecer no las tiene todas consigo, tiene un problema en la esquina, de un contendor joven y exitoso que no se ha hecho en la política, tampoco ha jugado a ella, es un profesional que al parecer se ha venido preparando para ello, en estos días me conseguí con su padre, un hombre de pueblo y quien ha sido un gran servidor de esta comunidad, nadie lo puede objetar ni descalificar, lo que tiene lo ha hecho honradamente y es tan sencillo que todos las tardes va a un mismo sitio a degustar un cafecito y hablar con los amigos, sin guardaespaldas, y le decía, que como veía esa incursión de su hijo en la política, me decía, todos ellos ya son mayorcitos y lo que han logrado ha sido trabajando honradamente sin meterse con nadie, a mi, me dijo, particularmente no me gusta la política, eso lo que da son dolores de cabeza y gastos, pero como cada cabeza es un mundo, yo a mis hijos, no es que nunca los haya reprendido, pero en ese tipo de decisiones como las que está tomando mi hijo JOSE ANTONIO GONZALEZ a quien cariñosamente llaman el Chinito, no es que no me meta, sino que no lo persuado, él piensa que viene a ser una solución para su Ciudad donde vive y paga sus impuestos y si es así y como ese es un derecho, y que no le está haciendo o causando mal a nadie, que lo haga, Yo, como Abogado lo conozco desde hace muchos años, y también sé que apoyó muy de cerca a Milka Oliveros cuando fue candidata a la Alcaldía de Mariño, por lo tanto tiene una visión amplia, de manera tal, que el hijo del Chino Oliver, como así conocemos a su padre, piensa que él es la solución para Porlamar, donde hay calles demasiadas oscuras que parecen cuevas de lobo, llenas de huecos, agua regadas por doquier, ventas de todo en sus calles, da la impresión que estuviésemos en una de esas ciudades cochinas y abandonadas, por eso es que la encuesta que me llegó a mis manos, le está dando, si las elecciones fuesen en estos momentos un 43% contra unos 32% del actual Alcalde, eso es una medición de Oreja a Oreja, no se le ha visto compromisos con ningún partido y nadie puede decir ese es candidato de Morel o de Alfredito Diaz, o de Dante, no sabemos

Lo mismo sobre los personajes Alfredito y Morel, el primero se anotó unos cuantos puntos en el programa que tuvo por Tv con Vladimir Villegas, allí Alfredito derrotó a los que le decían que era un montarás (de monte) debido a que habló con soltura y claridad, emitió conceptos tales como los de llamar a Votar y Unificar las corrientes partidistas, de manera tal que para mi forma de analizar, pasó por encima de Morel, también tiene una gran ventaja está llamando a profesionales idos u olvidados, que siguen siendo piezas valiosas e importantes, por ejemplo Kiko Encinas quien en una oportunidad fue candidato a la Alcaldía de Mariño y obtuvo cuatro mil votos, ahora Kico quiere ir, pero por la Alcaldía de García, Kiko es el único de nuestros Profesionales Abogado graduado en la Sorbona de París y fue Juez en Caracas, es un hombre muy preparado, me dice que está dispuesto a acompañar a Alfredito Diaz en su repetición a la Gobernación y la verdad es que sería un candidato de lujo para ese Municipio

Tengo una para los Abogados, una juez, en Nueva Esparta, le presentaron una Querella, recuerden que esta figura se diferencia de la Denuncia, por cuanto ella (la querella) se propone en forma privada y la jueza la declaró Inadmisible, porque solamente la víctima, que no vive en Margarita, no estaba presente para la Ratificación de la querella, habiéndolo hecho la apoderada, y ella dijo, (la juez) que a pesar de haber la Apoderada ratificada la querella, no era suficiente, porque si no estaba la Víctima, no valía la realizada por la apoderada, se le esbozaron varias Jurisprudencias y los criterios doctrinarios de varios autores reconocidos en la Patria y dijo, No, tiene que venir la Víctima o sea la querellante

Nota de Prensa