Consejo Universitario ULA no acatará solicitud de la Opsu sobre pago de salarios a través del portal Patria

El rector de la ULA informó este lunes que el Consejo Universitario de la ULA acordó no enviar el archivo solicitado por la Opsu para el pago de salarios a través del portal Patria.«Concluye la consulta. Por unanimidad el Consejo Universitario de la ULA acuerda no enviar el archivo solicitado por la OPSU para el pago de salarios en el portal de la patria. Además mañana, a partir de las 9 am tendremos sesión presencial que puedes seguir por ULA FM 107.7″m, escribió en Twitter.

El director (e) de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria, Omar Oberto Aparicio, notificó este sábado que a partir de la primera quincena de marzo, sueldos de los empleados universitarios se harán efectivos a través de la plataforma Patria.

Así lo anunció a través de Telegram. «Buenas tardes, se informa que a partir de la 1ra quincena del mes de marzo, los pagos de sueldos y salarios del personal de universidades y entes adscritos se harán efectivo mediante la plataforma Patria».

«Es por ello, que se requiere que procesen las nóminas de sus instituciones de manera tradicional, pero deben generar los archivos TXT según la configuración de la plataforma y ser remitidos al correo [email protected] el día lunes 8 de marzo (…)».

Bonuci alertó sobre la noticia y cuestionó «quién dio esa orden?» y «¿cuál es del fundamento legal para que sueldos y salarios sean pagados mediante este portal».

«Ya los dirigentes sindicales oficialistas lo habían anunciado y pocos elevaron la voz de alerta: nos pagarían mediante un portal que a mi juicio constituye un mecanismo de control social», reprochó.

El anuncio fue rechazado por Averu. Los trabajadores universitarios no acatarán la instrucción del gobierno de Nicolás Maduro, de cancelar los salarios al sector a través de la plataforma Patria, hasta tanto el Ministerio confirme la ordenanza y las universidades certifiquen la legalidad y viabilidad de esa medida.

Así lo señaló la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), quien en un comunicado remitido a César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria, exigen aclarar si Despacho emitió una instrucción administrativa relativa al pago de salarios de las Universidades y entes adscritos, a partir de la primera quincena de marzo, en el sistema mencionado.

#ALERTA La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita al ministro para la Educación Universitaria que certifique si desde su despacho se emitió una instrucción relativa al pago de salarios de las Universidades mediante la plataforma Patria. #LaUporlaDemocracia pic.twitter.com/6edOS8TPKY — Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) March 7, 2021