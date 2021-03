Contreras: «Venezuela necesita ayuda del mundo para salir de esta situación»

La presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció este domingo 7 de marzo las políticas de «miseria impuestas por la administración de Maduro al sector salud en Venezuela.

Al ser cuestionada sobre sobre el galardón que será entregado por el gobierno de Biden a su lucha en Venezuela, indicó que “no es un reconocimiento para Ana Rosario Contreras, sino para la mujer venezolana, que no se arrodilla, que está consiente de su igualdad ante la ley, que está consiente que el trabajo es hombro con hombro con los valientes hombres. Y que todos los días tiene que sufrir el no tener alimentación, no tener gas, no tener agua, esa mujer que cada día tiene que convertir esas adversidades en una fuerza interior para continuar avanzando”, comentó durante una entrevista con el Centro de Comunicación Nacional.

“En estos momentos el régimen quiere que nos quedemos callados, pero hoy tengo que reivindicar la fuerza de la mujer. Las enfermeras somos ese símbolo de la decadencia de un sistema de salud, que tenemos que salir a la calle a exigir condiciones de trabajo decentes, exigir agua, el 80% de los hospitales no tienen servicio de agua, en medio de esta pandemia que exige lavarse las manos”, alertó la ganadora del Premio Internacional ‘Mujeres de Coraje’ otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En este sentido, Contreras indicó que “más de 300 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 porque no tenemos equipos de bioseguridad, además nuestro organismo está debilitado porque no tenemos un salario que nos permita una alimentación balanceada”.

Represión contra trabajadores de la salud

La profesional de la salud, denunció que la respuesta que han obtenido de la cúpula del chavismo es “el acoso, la persecución, impedir que las enfermeras salgan, donde a través de violentos colectivos se pretende silenciar nuestra voz de protesta”.

“Sin embargo, quiero destacar la valentía de las enfermeras que es el ejemplo que deberían tomar el resto de los venezolanos. Nos han quitado tanto que no nos pueden quitar las ganas de luchar, las ganas de exigir un proceso electoral libre, justo y verificable, donde los venezolanos podamos tener nuevamente la confianza en el voto para elegir a las nuevas autoridades”, sumó.

De igual forma, la licenciada indicó que se esta generado otro problema en el sector salud que es la falta de talento humanos.

“Hoy vemos mucha migración en médicos, enfermeras y otros medios. El salario establecido por la dictadura es un salario de hambre. Durante septiembre, octubre y noviembre tuvimos el aporte Héroes de la Salud, que estableció el presidente Juan Guaidó, fue una gota de oxigeno que tuvimos durante esta asfixia económica, hoy estamos pidiendo al presidente Guaidó y a la comunidad internacional que nos ayude a continuar este beneficio para poder detener la diáspora laboral que lo que hace es perjudicar aún más al maltrecho sistema de salud venezolano”.

Por otro lado, agregó que la Maduro busca callar al personal salud con hambre, manipulación, y miedo.

“Amenazan al trabajador que si protestan no les dan cajas Clap. Nosotros no queremos cajas Clap, nosotros simplemente queremos un salario que de a cuerdo a lo establecido en la Constitución se pague al costo de la canasta básica, que tiene un valor de 300 dólares”.

“Con un salario mínimo de 0.75 dólares al mes, los venezolanos estamos hoy en extrema pobreza, por eso la importancia de la ayuda humanitaria, Venezuela en estos momentos necesita de la ayuda del mundo para poder salir de esta grave situación”, acotó.

Maduro prioriza la vacunación de sus cebezillas

Para finalizar, la líder gremial denunció que Maduro le de prioridad de vacunación a sus cabecillas, antes que al personal de la salud que día a día luchan contra el COVID-19 para salvar la vida de miles de venezolanos.

“A pesar de que el protocolo de la OMS estable que la prioridad para la inmunización es en primer lugar el personal de la salud y en segundo lugar la población vulnerable, aquí al menos 247 integrantes de la dictadura de Maduro ya fueron vacunados mientras que la totalidad del personal sanitario no ha sido vacunado”, condenó.

800 Noticias