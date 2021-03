Docentes de Vargas reciben primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

La Guaira.- Un centenar de docentes del estado Vargas fueron convocados por la Zona Educativa de la entidad este lunes, 8 de marzo, para recibir la primera dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Esta primera jornada de vacunación para el gremio docente se efectuó en los espacios de la unidad educativa República de Panamá, ubicada en la avenida Soublette en La Guaira.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Educación del gobierno de Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz, junto al gobernador Jorge García Carneiro y el alcalde José Alejandro Terán.

“Cumplimos con lo prometido. Iniciamos la vacunación con los maestros en Caracas, La Guaira y Miranda. Esto forma parte de las acciones del presidente Nicolás Maduro para prepararnos para el inicio de clases presenciales”, aseguró Istúriz.

Mientras los representantes gubernamentales recorrían la institución, los docentes hacían cola en el patio del centro educativo, donde fueron colocadas unas mesas para llenar datos sobre el historial médico.

Aunque la mayoría de los maestros no sabían cómo había sido el proceso de selección, la mayoría se expresaba satisfecha de poder colocarse la vacuna. «Más allá de si volvemos o no a las clases, tener la vacuna es importante porque no tenemos dinero para medicamentos o tratamientos contra el COVID-19 o para cualquier enfermedad que se nos presente», indicó a El Pitazo la docente María Elena Rodríguez.

Otros docentes expresaron sentirse afortunados, pues por ser adultas mayores fueron favorecidas en la selección. «Las escuelas mandaron un listado de personal, no solo maestros y profesores, sino también el equipo administrativo, secretarias y los obreros, pero finalmente fue la Zona Educativa la que depuró los listados y llamaron a los beneficiados. En mi caso tengo más de 50 años y me dijeron que debía vacunarme«, contó el profesor José Escobar.

Algunos maestros se quejaron por la improvisación de la jornada, donde a pesar de estar los listados establecidos, llegaron personas referidas desde la Dirección Regional de Salud para ser atendidas.

De acuerdo a la información ofrecida desde la Zona Educativa, la jornada de vacunación de los maestros se extenderá por esta semana y la segunda dosis será colocada a los maestros a partir del 28 de marzo.

Nadeska NoriegaGran Caracas

