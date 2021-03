EEUU | Biden nomina a Laura Richardson para liderar el Comando Sur de EE.UU.

El presidente Joe Biden nominó este lunes a la teniente general Laura Richardson como jefa del Comando Sur, lo que la convertiría en la primera mujer que dirige esa unidad encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.

En un acto en la Casa Blanca con motivo del Día Internacional de la Mujer, Biden anunció el nombramiento de dos mujeres para ocupar cargos de comandantes de cuatro estrellas: Richardson para el Comando Sur y la general Jacqueline Van Ovost para liderar el Comando de Transporte.

De ser confirmadas por el Senado, Richardson y Van Ovost se convertirían en apenas la segunda y la tercera mujer que lideran un comando combatiente en la historia de Estados Unidos, después de la general retirada Lori Robinson, que dirigió el Comando Norte entre 2016 y 2018.

This afternoon, I’m delivering remarks on International Women’s Day with Vice President Harris, Defense Secretary Austin, and two Combatant Commander nominees. Tune in. https://t.co/MJgoHWrTGI

— President Biden (@POTUS) March 8, 2021