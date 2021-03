EEUU | Joe Biden promueve el voto ante las trabas impuestas en las pasadas elecciones

El presidente Joe Biden firmó este domingo un decreto para promover el voto después de unas elecciones plagadas de acusaciones de fraude de su antecesor, Donald Trump, e intentos de limitar este derecho que han afectado especialmente a las minorías.

En un desayuno en conmemoración del «Bloody Sunday» («Domingo sangriento») de las manifestaciones de 1965 de Selma (Alabama) a favor de los derechos civiles de los negros, Biden anunció la firma de un decreto «para facilitar que los votantes elegibles se registren para votar y mejorar el acceso a la votación».

Las elecciones de noviembre pasado se caracterizaron por las inéditas acusaciones de fraude de Trump al voto por correo, sus maniobras para obstaculizar el censo y las trabas al voto impuestas en estados gobernados por republicanos.

It’s time we pass the John Lewis Voting Rights Act and ensure every eligible American can make their voice heard at the ballot box.

— President Biden (@POTUS) March 7, 2021