España | Ariana Grande y Demi Lovato, ¿a punto de lanzar colaboración?

Este año 2021 se presenta como uno de los años más fuertes para Ariana Grande ya que, dentro de sus planes musicales, está la posibilidad de comenzar una colaboración con alguna de sus amigas. Siempre ha mantenido a sus fans y seguidores al día de sus nuevos discos, EP, singles y colaboraciones, aunque siempre manteniendo un cierto secretismo.

Hace tan solo un año lanzó ‘Positions’, siendo uno de sus mejores discos de su trayectoria profesional. Un año después ha lanzado la versión Deluxe de este proyecto con cuatro canciones inéditas. Gracias a las redes sociales, pudo ir desvelando pequeños detalles de estas canciones. Ahora, la joven ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de este nuevo proyecto que tiene entre manos.

Al parecer es una canción que podría ser cantada a dueto, por lo que sus fans han deducido que se trata de una colaboración con otro artista. Y es que no es la primera vez que Ariana Grande une su voz junto con otra compañera del sector. Hace tan solo unas semanas, publicaba el remix de ‘34+35’ junto con Megan The Stallion y Doja Cat.

La propia cantante ha publicado un video en el que se aprecia cómo graba una canción y un mensaje sospechoso acompaña esta imagen: “Grabando las voces para un amigo”. No es de extrañar que está tramando la colaboración en secreto para después sorprendernos a todos. Eso sí, los fans de Ariana Grande se han dado cuenta de que ese mensaje podría acompañar al que Demi Lovato publicó hace unas semanas en las que se veía: “Grabando una colaboración de última hora”.

Ambas artistas tienen voces muy potentes y son amigas. Este nuevo proyecto musical podría unirlas todavía más. Aunque aún solo se conocen estas pequeñas pistas, lo cierto es que los seguidores de Ariana Grande pocas veces se han equivocado. De momento solo hace falta esperar para poder escuchar lo que estas artistas se traen entre manos.

Ariana Grande reveals she is doing background vocals for a ‘friend’ via Instagram story. pic.twitter.com/SsJAu7t7Tv

— Pop Base (@PopBase) March 7, 2021