España | Los mejores estrenos de series del 8 al 14 de Marzo

De nuevo las plataformas de streaming nos sorprenden esta semana con nuevas series interesantes como The Minister, Surcando los cielos, Dealer, Genera+ion o The One, entre otras muchas.

Lunes, 8 de marzo

Los begums de Bombay

Netflix estrena esta serie sobre cinco mujeres de distintas generaciones que en la India afrontan y redefinen las nociones de ambición, empoderamiento e identidad en el despiadado y complejo mundo de la banca de Bombay.

The Minister

AMC estrena esta serie cuyo protagonista es el recién elegido presidente del Partido de la Independencia, Benedikt. Este ha formado una alianza con los socialdemócratas para las próximas elecciones. Inesperadamente, anuncia que renunciará si no hay un 90% de participación electoral. Una oportunidad para la mayor victoria de la historia, pero también para sus oponentes.

Martes, 9 de marzo

Surcando los cielos

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie sobre una rivalidad que marcó la historia de la aviación europea. En el periodo de entreguerras del siglo XX, Albert Plesman y Anthony Fokker tenían que entenderse para lograr un gran avance en este complejo mundo.

Miércoles, 10 de marzo

Dealer

Netflix estrena la serie Dealer en la que se cuenta la historia de dos cineastas que se infiltran en una zona controlada por bandas para grabar el videoclip de un rapero. Una original serie francesa con falso metraje encontrado.

Estoy vivo. Temporada 4

Entre los estrenos de series de marzo destaca que La 1 lanzará la cuarta temporada de Estoy vivo protagonizada por los actores Javier Gutiérrez y Alejo Sauras. De nuevo regresa con algunos sucesos paranormales y más misterio y humor para seguir las aventuras de Márquez y el Enlace. Esta temporada como novedad estarán en la comisaría dos jóvenes novatos interpretados por Guiomar Puerta y Almagro San Miguel, que tendrán que colaborar con Márquez y Santos en un nuevo caso, y un nuevo comisario, al que da vida Pablo Vázquez.

Jueves, 11 de marzo

Genera+ion

HBO España estrena esta serie de treinta minutos cada capítulo que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria. Su exploración de la sexualidad moderna pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora.

Viernes, 12 de marzo

Paradise Police Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada de esta comedia de animación de adultos creada Roger Black y Waco O’Guin (Brickleberry) sobre una comisaría en un remoto enclave sureño.

Love Alarm Temporada 2

Netflix también estrena la segunda temporada de esta serie que presenta un mundo en el que una aplicación avisa a las personas si alguien de la zona siente atracción por ellas. Su protagonista Kim Jojo encuentra a su primer amor y se enfrenta nuevos retos personales en esta temporada.

The One

Por último, entre los estrenos de series de marzo destaca que Netflix nos sorprenderá con esta serie basada en el conocido libro de John Marss. Una ficción que propone una historia sobre relaciones que aborda la pregunta de si pudiésemos encontrar a nuestra pareja con una simple prueba de ADN. Todos podrían encontrar a su media naranja, aunque la gran pregunta es si, una vez unidos, ya nunca volverán a sentir la necesidad de encontrar a otra persona.