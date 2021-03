España | Miriam Díaz-Aroca criticada en ‘Domingo Deluxe’ por este comentario

La noche de ‘Domingo Deluxe’ se ha llenado de recuerdos esta semana. Jorge Javier Vázquez y todo el equipo han dado la bienvenida a Miriam Díaz-Aroca, una de las grandes de la televisión en nuestro país, sobre todo en los años 80 y 90. La última noche de la semana en el prime time de Telecinco quiso realizarle una entrevista con la que conocieron algunos aspectos de la actriz que no se sabían hasta el momento. Eso sí, la protagonista dejó unas polémicas declaraciones que alteraron al público.

Cuando el programa se inició, se pudo ver a Chelo García-Cortés junto a parte del equipo femenino, reivindicando los derechos de la mujer en esta víspera del 8-M. Invitadas y colaboradoras se unieron para alzar la voz ante la gran ausencia de manifestaciones y eventos este año. Lanzaron un discurso de lucha para visibilizar la gran diferencia de igualdad que existe entre hombre y mujeres.

Las mujeres del ‘Deluxe’ lanzan un mensaje importante por la igualdad 💜 #8M2021 https://t.co/9ry4r4rvfm — Telecinco (@telecincoes) March 8, 2021

«Tenemos que estar más juntas que nunca, ni dejar de gritar que exigimos una igualdad real de derechos. Lo vamos a gritar por las que estamos aquí, las que vendrán y por las que no lo pudieron gritar», expuso la colaboradora de ‘Domingo Deluxe’ junto a sus compañeras. Otras mujeres han querido aportar su granito de arena a través de un vídeo con un bonito mensaje, como es el caso de Sonsoles Ónega y Anabel Alonso. Incluso la invitada de esa noche, Miriam Díaz-Aroca, quiso dar su opinión y su punto de vista sobre esta lucha: «La lucha debe ser más bien un combate, tiene otra dignidad. No se va a acabar nunca, se va a armonizar y cambiar patrones de conducta».

Tras este homenaje por el Día de la Mujer, los colaboradores comenzaron a recordar los éxitos laborales de la invitada en algunos programas como ‘Un, dos, tres’. Y por otro lado, le preguntaron sobre su futuro laboral y el motivo de rechazar participar en algunos programas como ‘Supervivientes’.

Tras los comentarios machistas en los Goya 2021, Miriam Díaz-Aroca se ha pronunciado #8M2021 https://t.co/PGcd6x1Tst — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) March 8, 2021

Aunque ella no estaría dispuesta a acudir a este reality, sí que ha aclarado que el motivo de pasar hambre no sería ningún problema para ella, ya que se declaraba “ayuner”. Es decir, practica el ayuno voluntario: “He llegado a estar 11 días sin comer. Tan solo bebía agua y a veces le añadía magnesio. No pensaba en la comida, vencí al bicho del hambre. Pienso en las células que regenero”.

Estas declaraciones han sido duramente criticadas por parte de la audiencia del programa, ya que este método novedoso entre los famosos puede ser peligroso para la salud según algunos expertos.