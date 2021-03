¡Atención hombres! | Cómo pueden cuidar tus manos

Nos queda claro que hoy en día las mujeres no son las únicas que cuidan su aspecto personal como los cuidados que necesita el cabello, la ropa o la postura. Pero así como se fijan en esos aspectos con ellas mismas, también lo hacen con los hombres, para ellas es muy importante el aspecto de manos y uñas, entre otras cosas, pues revelan muchas cosas de su personalidad.

¡Atención hombres! Si no quieren dar una mala impresión, esto es lo deberían hacer para tener unas manos y uñas presentables.

Evita morderte las uñas

Además de ser un hábito horrible, al morderte las uñas no permites que éstas cumplan con su función principal que es proteger tu dedo y, desde luego, das una muy mala imagen de ti.

Hidrata tus manos constantemente

No estamos diciendo que cargues una en tu maletín o en la guantera de tu carro. Antes de salir de casa, recuerda usar alguna crema para evitar que se resequen, también te recomendamos hacerlo antes de dormir, sobre todo si en tu trabajo usas mucho las manos. Existen cremas especiales para hombres que no tienen la misma consistencia grasosa y pesada de las tradicionales.

Elimina los callos

Sabemos que si eres un hombre de gimnasio o cargas materiales será inevitable que aparezcan callosidades en tus manos. Sin embargo, puedes disminuirlas mojando tus manos en agua tibia/caliente durante 10 minutos para suavizarlas, si haces esto constantemente irán desapareciendo. Si no aguantas mucho el agua caliente o tus callos son más pronunciados, prueba frotando una piedra pómez en la zona afectada una vez que esté húmeda, sólo ten cuidado de no hacerlo muy a fondo para no lastimarte.

Uñas bien cortadas y limpias

Está de más decir que las mujeres odian las uñas largas y sucias. Si no sabes cómo cortarte las uñas ve a que te las corten, no tardará mucho tiempo y si te parece costoso, pues no dudes en hacer el gasto, este tipo de inversiones valen la pena porque se trata de ti, de tu apariencia y de tu autoestima.

Cuida la cutícula

No se trata de que la arranques o te lastimes, existen herramientas exclusivas para cortar la cutícula sin lastimarte. Tu cutícula siempre debe estar a la altura de donde empieza la uña.

Tip personalista

Si eres fumador y tus dedos están manchados por la nicotina, debes exfoliar tus manos con azúcar y limón una vez al día, enjuaga bien y no te olvides de usar crema para hidratarlas después.

elpersonalista.com

Por: Reporte Confidencial