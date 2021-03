Libro: Nosotros en la luna

Nosotros en la luna- No hay nada más eterno que un encuentro fugaz.

Tras el éxito de Deja que ocurra vuelve Alice Kellen con una novela que te enamorará



Una noche en París. Dos caminos entrelazándose.

No hay nada más eterno que un encuentro fugaz.



Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no puedan ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? ¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo el corazón?

Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo.



Porque a veces, solo hace falta mirar la luna para sentirte cerca de otra persona.

Autor: Alice Kellen

Genero: Novela Romántica

Páginas: 480

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial