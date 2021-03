Perú | «Hace tiempo que el Gobierno no sabe lo que hace»

Candidato a la presidencia, Hernando de Soto criticó al gobierno de turno y los calificó de “improvisados”

El postulante al sillón presidencial por el partido de Avanza País, Hernando de Soto, se manifestó sobre las adquisición de vacunas del laboratorio chino Sinopharm considerando que el Ejecutivo, hasta el momento, “no sabe lo que hace”.

En esa línea el candidato a Palacio de Gobierno no dudó en calificar al Gobierno de Sagasti como un gobierno improvisado debido a la falta de medidas adoptadas.

“Hace tiempo que el Gobierno no sabe lo que está haciendo, es un gobierno improvisado, que no ha podido prepararse. Debe investigarse, esto toma tiempo. Me parece muy bueno que se haga los exámenes necesarios”, explicó.

El aspirante comentó que tomó contacto con el director general de Salud de Israel que, según indicó, es uno de los países que mejor está luchando contra la pandemia, para ver de qué manera puede enviar un grupo de expertos para juzgar “dónde estamos ahora”.

“Hace más de tres semanas le ofrecimos, con todos nuestros expertos y contactos, al presidente Sagasti los elementos de juicio que necesita para luchar contra la pandemia en base a países con éxito”, señaló.

Por otro lado De Soto aclaró que no existe ni una alianza con el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Asimismo descartó que vaya a declinar de su candidatura.

“Él no representa a la economía de mercado, no hay cuestión de unirse. Si llega López Aliaga a la segunda vuelta no va a tener una unión de derecha”, agregó.