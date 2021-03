Perú | Pepe Le Pew podría ser cancelado por promover la cultura de violación

Un columnista del New York Time afirmó que la popular caricatura de los años 40 normaliza la cultura de la violación y el machismo.

El columnistas del New York Times, Charles M. Blow, denunció en su columna que el recordado personaje animado de Looney Tunes, Pepe Le Pew, contribuye a normalizar una “cultura de la violación”.

En su columna, Blow celebra la retirada de seis libros del autor conocido como Dr. Seuss, quien tenía en sus historias a personajes como el Grinch, el Lorax y el gato en el sombrero, debido a la presunta representación que hace de minorías étnicas.

Asimismo, recordó algunas caricatura de su infancia que promovieron estereotipos como Pepe Le Pew, Speedy Gonzales y Mammy Two Shoes (personaje secundario de ‘Tom y Jerry’).

“Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento”, comentó.

Luego, mediante su cuenta de Twitter, Charles Blow, defendió su postura antes las críticas y detalló las razones por las que el dibujo animado debería ser cancelado.

“Los lectores se volvieron locos porque dije que Pepe Le Pew sumaba a la cultura de la violación. Veamos. 1. Agarra/besa a una chica/extraña repetidamente con o sin consentimiento, contra su voluntad. 2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no cede. 3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape”, señaló en su cuenta de Twitter.

La columna provocó comentarios divididos en la red social, done algunos señalaron que ‘eran otros tiempos’ o que ‘no había que tomarla tan en serio’, incluso algunos señalaron que a comparación de otros personajes era un “caballero”. No obstante, otros usuarios indicaron que sí normalizaba la falta de respeto hacia las mujeres y no debería emitirse.