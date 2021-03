Profesores universitarios en alerta por migración de nómina a sistema Patria (Video)

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Un rechazo unánime ha tenido el pago de salarios a través del sistema Patria, y al respecto la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, APUDONE, se pronunció sumándose a esta posición.

José David Gil, Presidente de la organización, aseguró que este es un nuevo ataque, pero que el gremio está unido en rechazo a esta intención, y están decididos a seguir dando la pelea.

El planteamiento es frente al anuncio del Ministro de Educación para la Educación Universitaria, César Trompiz, respecto a la solicitud de las nóminas de las universidades autónomas, pues en lo adelante sus salarios serían depositados a través del llamado Sistema Patria, la plataforma que ha utilizado la administración de Nicolás Maduro para fijar aportes directos a grupos de la población, dar acceso a servicios como gasolina y comida, y hacer pagos en criptomoneda.

Gil dijo que aunque existía el rumor de este cambio porque ya estaba en curso un bono por este sistema, este posible cambio viola el Artículo 89 de la Constitución y el Artículo 9 de la Ley de Universidades que establecen la autonomía universitaria.

“La intención es claramente seguirse inmiscuyendo en la vida universitaria. Ya nos quitaron los beneficios de salud y van por más”, enfatizó el profesor y explicó que, entre las consecuencias directas que tiene la nueva modalidad de pago, es que las retenciones obligatorias para la caja de ahorro y fondo de jubilaciones y pensiones se perderá, así como los aportes voluntarios para algunos seguros, como el funerario, que casi obligatoriamente lo hacen porque el del Estado es absolutamente deficiente.

Sin embargo, destaca que lo más grave es que sería una medida discriminatoria ya que no todos los profesores están registrados en el referido sistema, porque no han querido, porque están fuera del país o porque sencillamente la plataforma es engorrosa y no lo permite.

“Significa que todo este contingente de personas, miembro del gremio docente, trabajadores del sector quedarían inmediatamente despedidos porque no podrán cobrar el salario”, advirtió y responsabilizó al Ministro Trompiz de las consecuencias que pueda tener un nuevo modelo de pago para los educadores porque la afectación llega hasta sus familias.

“Estamos haciendo esfuerzos por seguir adelante y fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Vamos a seguir adelante y mantener la universidad abierta. No nos vamos del país, no dejaremos de estar con los estudiantes, lucharemos y defenderemos la institución como la casa más alta que veremos resurgir”, enfatizó.