Usuarios denuncian en redes nuevo aumento de tarifas de Movistar y Digitel

Varios usuarios a través de la red social de Twitter denunciaron nuevo aumento de las tarifas de los planes y servicios de las empresas Movistar y Digitel.

Los clientes de estas compañías acudieron a las redes sociales para comentar que temen que se sigan aumentando, mensualmente, los precios sin seguir un esquema. Además, criticaron que las autoridades no hayan tomado medidas al respecto.

Este mes, Movistar y Digitel aumentan el costo de la renta. De nuevo», se quejó Miguel Miranda.«Naweb*nada, ¿y cuánto cuesta el plan de 500 MB de Digitel? Cada vez que pienso que me va a alcanzar, me falta», manifestó @ElchinoAlex204.«Movistar lleva mi cuenta del banco en picada», aseveró @andreadvfg, a lo que @mafernandaram aseveró que Digitel la tiene igual.«Aumento nuevamente de tarifas de Digitel y Movistar. Pasan a los Bs. 4.000.000 y nadie le pone freno», manifestó Richard Colina.«¿Hasta cuándo Movistar hace de las suyas con el aumento de sus tarifas, sin que nadie le meta la lupa. Cada mes, suben sus tarifas», aseguró @Elmapache17.«¿Quién le mete el ojo a Movistar? Todos los meses aumenta la renta y nadie dice nada. Aproximadamente un 45% de aumento todos los meses», denunció José Ríos.«Otro aumento sin aviso ni protesto por parte de Movistar. Cuarto mes consecutivo, no hay derecho», añadió @Nurmis_41.

De acuerdo con lo reseñado por Diario Contraste, diversos usuarios reportaron que la renta de Digitel se ubicó entre los Bs. 2.000.000 y Bs. 4.000.000. Por su parte, Movistar tendría precios que oscilan de Bs. 1.095.000 y Bs. 4.300.000.

Ninguna de las dos empresas han anunciado, oficialmente, estos ajustes.

Movistar lleva mi cuenta del banco en picada 💆 — 𝒄𝒐𝒄𝒉𝒊 (@andreadvfg) March 7, 2021

Otro aumento sin aviso ni protesto por parte de Movistar, cuarto mes consecutivo, no hay derecho. @Sabrosafm @elimpulsocom @ElInformadorVE @laprensalara — ricardo rondon (@rrfuenmayor) March 6, 2021

